Doplňte si v zime tento vitamín

Bratislava 1. februára (OTS) - V lete sme na slnku oveľa častejšie, čo je ideálne nielen pre dýchanie čerstvého vzduchu, ale aj tvorbu vitamínu D. Najprirodzenejším zdrojom tohto vitamínu je slnečné žiarenie a počas zimy môže jeho hladina v krvi klesnúť až o polovicu. Vitamín D je dôležitý pre zdravie svalov, kostí či zubov a má mnoho ďalších funkcií v tele. V článku sa spolu s farmaceutkou Janou Kuckovou z lekárne Dr. Max v Žiline pozrieme na to, ako kombinovať vitamín D spolu s inými liekmi a doplnkami výživy či na to, ktorí ľudia by mali siahnuť po tomto vitamíne.Ľudské telo si vie pobytom na slnku v priebehu 30 minút vytvoriť viac ako 10-tisíc medzinárodných jednotiek IU. Vitamín D má dôležitú úlohu v liečbe bolesti a svalov, kostí a osteoporózy. Má imunostimulačný a protizápalový účinok, ktorý sa využíva pri poruchách imunitného systému, akými sú astma, reumatoidná artritída, cukrovka 1. typu, Crohnova choroba alebo skleróza. Ak si posilníte imunitný systém užívaním vitamínu D, zlepšíte a urýchlite liečbu pri nachladnutí, chrípke a iných infekciách. Pre normálny vývoj a funkciu mozgu je vitamín D takisto nevyhnutný. Používa sa na vylepšenie nálady u ľudí trpiacich chronickými psychickými poruchami a dlhodobou únavou. Trpíte kožnými ochoreniami? Pokiaľ áno, siahnutie po vitamíne D nebude chybou, keďže má tiež vplyv na normálnu funkciu pokožky.Foto: Unsplash.com/Michele BlackwellTvorbu vitamínu D u ľudí ovplyvňujú rôzne faktory – geografická poloha, ročné obdobie, vek, farba pokožky. Použitie opaľovacieho krému s faktorom SPF 8 a viac blokuje UV lúče, vďaka ktorým si telo vytvára vitamín D. Farmaceutka z Dr. Max upozorňuje, že opaľovanie sa bez ochranného krému je nezdravé a v mnohých prípadoch spôsobuje popáleniny pokožky až rakovinu kože. UV žiarenie a s tým spojenú tvorbu vitamínu D v pokožke znižuje až o 50 % taktiež oblačnosť, tieň a závažné znečistenie. Slovensko sa zaraďuje k vitamín D-deficitným krajinám, a preto je vhodné vitamín D dopĺňať umelo, zvlášť v zimných mesiacoch.“ tvrdí Jana Kucková.Vitamín D je vhodné podávať ľuďom nepohybujúcim sa často na slnku, novorodencom, dojčatám, batoľatám a deťom približne do predškolského veku. O presnej dávke a nutnosti sa treba poradiť s pediatrom. Dajte si pozor na niektoré detské pokrmy alebo mlieka, ktoré sú už obohatené o vitamín D. Znížené vstrebávanie je u ľudí po bajpase žalúdka, s Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou, cystickou fibrózou, zápalovým ochorením čreva, celiakiou, alergiou na mlieko, laktózovou intoleranciou či u obéznych.V doplnkoch výživy je vitamín D k dispozícii v dvoch formách – D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol).“ vysvetlila odborníčka z Dr. Max. Vitamín D sa vyskytuje na trhu vo forme rybieho oleja, tabliet alebo kapsúl. Výhodou kapsúl je obsah olejového nosiča pre lepšie vstrebanie. Pri tabletách neobsahujúcich olej je potrebné užitie s jedlom, ktoré je bohaté na tuky. Pre malé deti, ktoré nemusia dostatočne spolupracovať, nechcú alebo nedokážu prehltnúť tabletu, sú dostupné kvapky, ktoré sa môžu nakvapkať priamo do mlieka. Ak pociťujete pri užívaní vitamínu D vedľajšie účinky v súvislosti s tráviacim systémom (máte zápchu, plynatosť, bolesti brucha), môžete si rozdeliť dennú dávku na viacero menších.Foto: Unsplash.com/Diana PolekhinaVitamín D zvyšuje hladinu vápnika v krvi a preto by ho nemali užívať ľudia, ktorí ju už majú zvýšenú (tzv. hyperkalciémia). „“ pokračuje Jana Kucková z Dr. Max. Je dôležité spomenúť aj informáciu, že niektoré lieky môžu účinnosť vitamínu D znižovať, ako napríklad lieky na epilepsiu, protizápalové steroidné lieky či antituberkulotikum. Vyhnite sa taktiež užívaniu alkoholu s vitamínom D, pretože alkohol spomaľuje v krvi premenu vitamínu na aktívnu formu.Farmaceutka pripravila pre vás prehľadné rozdelenie kombinovania s inými doplnkami výživy:Vitamín D pôsobí veľmi priaznivo na vstrebávanie vápnika. Ak má naše telo dostatok vitamínu D, dokáže zvýšiť vstrebateľnosť vápnika až štvornásobne a riešiť tak regeneráciu kostného tkaniva efektívnejšie.Príjem horčíka je nevyhnutný pre optimálnu aktivitu vitamínu D a zároveň vitamín D pôsobí pozitívne na vstrebávanie horčíka. Tato kombinácia je preto tiež vhodná.Kým vitamín D zabezpečuje samotné vstrebávanie vápnika do krvi, vitamín K2 „dohliada“ na to, aby sa vápnik dostal tam, kde je potrebný. Tieto dva vitamíny majú synergický účinok a je vhodné užívať ich spoločne.