Počasie komplikuje vlakovú dopravu na Slovensku

Vo viacerých lokalitách Slovenska si treba dať pozor na nárazový vietor

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 19. februára (TASR) - Počasie aktuálne komplikuje situáciu aj na železničných tratiach, na viacerých úsekoch spôsobili problémy popadané stromy. S meškaním a obmedzeniami treba rátať aj pri ceste do a z Českej republiky. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.uviedol Kováč.Ďalšie problémy v prevádzke vlakov spôsobil spadnutý strom na trati Podbiel-Nižná, kde podľa hovorcu narazil osobný vlak do spadnutého stromu. Kováč dodal, že incident sa zaobišiel bez zranení a vlak bol schopný pokračovať v jazde.Prerušená bola aj vlaková doprava v úseku Stará Ľubovňa-Plaveč. Dôvodom bol rovnako padnutý strom. Premávku v tomto úseku podľa hovorcu obnovili krátko po 11.00 h.Rozsiahle meškania majú aj vlaky do a z Českej republiky. Vlaky tam podľa hovorcu naberajú veľké meškanie kvôli výrazným obmedzeniam a prerušeniam premávky na viacerých úsekoch tratí.informoval hovorca.Vo viacerých lokalitách Slovenska si musia dať vodiči pozor na silný nárazový vietor. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.skSilno fúka na cestách v okolí Pezinka, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom či Trnavy. Tiež v okolí Kežmarku, Ružomberka, Bytče a Rajca. Cestári informujú, že povrch vozoviek je na Slovensku prevažne suchý až mokrý.V hornatejších oblastiach krajiny sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu. Konkrétne medzi Podbanským a Tatranskou Poliankou či cestou zo Skalky do Kremnice. Tiež v okolí Starých Hôr.Zľadovatený sneh je podľa cestárov aj na horskom priechode Vrchslatina. Úsek cesty druhej triedy Srdiečko-Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazamiTunel Branisko je v sobotu doobeda uzavretý. SSC informuje, že dôvodom je poškodenie elektrického zariadenia tunela, konkrétne roztrhnutý kábel.