Bratislava 17. novembra (TASR) - Premávka bratislavských električiek je obnovená, všetky električky sa postupne napájajú na svoje stále trasy a cestovné poriadky. Informoval o tom manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava Martin Žarnovický.



"V najbližších minútach je ešte potrebné počítať s drobnými nepravidelnosťami a zdržaniami oproti cestovnému poriadku, prevádzka sa však do pár desiatok minút vráti do bežných koľají," priblížil.



Historické vozidlá na linke N89 podľa jeho slov už smerujú do vozovne. "Až do noci sa dá revolučnými retro električkami odviezť na vybraných spojoch liniek 3 a 9 do Rače, centra a Ružinova," dodal.