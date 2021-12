POZOR NA HMLU: Vyskytuje sa vo viacerých lokalitách krajiny

Bratislava 31. decembra (TASR) - Hmla s viditeľnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v piatok podvečer v lokalitách Fiľakovo, Východná, Dovalovo, Važec, Tornaľa, Poltár a Lučenec. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na vozovke môže nachádzať vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov, miestami štyri až päť centimetrov. Miestami zľadovatený sneh od jedného do troch centimetrov sa miestami nachádza na cestách v okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý okrem horských priechodov Dobšiná, Súľová, Grajnár, Huty a Herlianske Sedlo, kde sa miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh od jedného do dvoch centimetrov. Na horských priechodoch Vrchslatina a Donovaly je zľadovatený sneh s hrúbkou dva centimetre.