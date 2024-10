Dostalo vaše dieťa vši? Vieme, ako sa ich rýchlo zbaviť

Na úplné odstránenie vší dodržiavajte nasledovné pokyny:• Pri aplikácii prípravkov treba postupovať podľa pokynov na výrobku. Väčšinou je potrebné nechať prípravok pôsobiť určitý čas od 5 do 20 minút podľa odporúčania výrobcu. Nedostatočné množstvo prípravku alebo krátka doba pôsobenia nemusí zaručiť očakávaný výsledok.• Ošetrenie je potrebné zopakovať znovu o 7 dní alebo podľa pokynov výrobcu. Opakovanie je dôležité, aby sa zaistilo vyhubenie všetkých vývojových štádií. Pri prvej aplikácii prípravku nie sú zlikvidované hnidy, tie sa vyliahnu o čosi neskôr a práve ďalšou aplikáciou zaistíme ich vyhubenie. Taktiež nemusíte pri prvej aplikácii zabiť všetky vši, preto je dôležité opakovať postup podľa pokynov.• Ďalším dôležitým krokom k zbaveniu sa vší je vyčesávanie vší a hníd pomocou špeciálneho hrebeňa. Vyčesávanie je lepšie robiť vo vlhkých vlasoch. Vyčesávajte postupne po prameňoch od korienkov až po končeky. Po každom prameni treba hrebeň utrieť do servítky a opláchnuť, aby na ňom neostali vši ani hnidy. Po dokončení vyčesávania je potrebné hrebeň dôkladne umyť a vydezinfikovať, aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii.• K zabráneniu v ďalšom šírení vší je potrebné častejšie prať uteráky, oblečenie a posteľnú bielizeň pri vyšších teplotách nad 60 stupňov Celzia. Ak má vaše dieťa vši, je nutné oznámiť to v škôlke alebo v škole, aby mohli aj ostatní rodičia pristúpiť k preventívnym opatreniam.