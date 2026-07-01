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Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v spoločnosti PDG
Poistencom pomáha nájsť riešenie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. júla (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v Pro Diagnostic Group (PDG). Poistencom pomáha nájsť náhradné riešenie. Kritizuje, že spoločnosť jej neposkytla zoznam objednaných pacientov. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Spoločnosť odmieta tvrdenie, že by situáciu sťažovala neposkytnutím súčinnosti. Ako pre TASR reagovala Adriana Kukučková z PDG, spoločnosť dotknutých poistencov Dôvery aktívne kontaktuje a poskytuje im informácie o aktuálnej situácii aj o možnostiach ďalšieho postupu.
„Od dnes 1. júla 2026 majú niektoré MR pracoviská spoločnosti PDG dočasne ukončenú zmluvu s Dôverou. Situácia nás mrzí a pracujeme na tom, aby sa nám podarilo zmluvu opäť dohodnúť. Situáciu komplikuje skutočnosť, že nám PDG ani po opakovaných urgenciách neposkytlo zoznam objednaných pacientov,“ uviedol Štepianský.
Doplnil, že bez týchto údajov poisťovňa nevie dotknutých poistencov aktívne kontaktovať a ponúknuť im pomoc s ďalším postupom. „O konkrétnom pacientovi sa dozvedáme až v momente, keď sa na nás sám obráti,“ podotkol. Za ďalší problém označil, že niektorí poistenci nemajú k dispozícii potrebné žiadanky, keďže ich odovzdali v PDG. „Bez nich môže byť vybavenie náhradného termínu u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti komplikovanejšie,“ upozornil.
Poisťovňa na jej kontaktnom centre od pondelka (29. 6.) podľa Štepianskeho zaznamenala desiatky hovorov poistencov, ktorí sa na ňu obrátili v súvislosti so zrušenými termínmi vyšetrení v PDG. Bola im podľa neho vysvetlená súčasná situácia a poskytnuté informácie o ďalšom možnom postupe.
„Našou snahou je dohodnúť také zmluvné podmienky, ktoré umožnia ošetriť viac našich poistencov a tým skrátiť čakanie na MR vyšetrenia,“ povedal riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere Marian Faktor.
Aj Kukučková uviedla, že v spoločnosti PDG bolo zriadené špecializované call centrum, ktoré postupne kontaktuje všetkých poistencov Dôvery objednaných na MR vyšetrenie po 1. júli. Pacientom podľa nej vysvetľuje situáciu, ich praktické možnosti a ďalší postup. Poznamenala, že cieľom je, aby žiadny dotknutý pacient nezostal bez informácie.
Doplnila, že zároveň spoločnosť eviduje spätnú väzbu od pacientov, podľa ktorej v niektorých prípadoch po kontakte s infolinkou Dôvery nedostali konkrétne usmernenie k ďalšiemu postupu alebo boli odkázaní späť na naše pracoviská. „Poisťovňu sme upozornili na skutočnosť, že v zozname zazmluvnených pracovísk, na ktorú pacientov odkazujú, sa stále nachádza väčšina našich pracovísk, čo je pre pacientov mätúce. Pacient nemá byť presúvaný medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom bez jasnej informácie, čo má ďalej robiť. Aj preto dotknutých poistencov Dôvery aktívne kontaktujeme priamo a poskytujeme im konkrétne informácie o ďalšom postupe, ktoré vychádzajú z usmernenia Dôvery pre svojich poistencov,“ reagovala.
Tvrdenie, že situáciu sťažuje neposkytnutie zoznamu objednaných pacientov, považuje spoločnosť za zavádzajúce. Kukučková zdôraznila, že ide o zdravotné a identifikačné údaje pacientov, teda o mimoriadne citlivé údaje, ktoré nemožno spracúvať ani odovzdávať plošne a automaticky. Pri údajoch týkajúcich sa budúcich zdravotných vyšetrení je podľa nej potrebné postupovať obozretne, v primeranom rozsahu a na jasnom právnom základe.
Za nepresné spoločnosť považuje aj tvrdenie, že poistenci vo všeobecnosti nemajú žiadanky, pretože ich odovzdali poskytovateľovi. Vo väčšine prípadov sa originál žiadanky podľa Kukučkovej pri objednaní na MR vyšetrenie neodovzdáva.
Kukučková zároveň informovala, že ak pacient originál žiadanky už pri objednaní odovzdal, môže sa obrátiť na príslušné pracovisko PDG. Žiadanku mu podľa nej bez zbytočného odkladu vrátia späť, aby ju mohol použiť pri ďalšom postupe alebo pri objednaní u iného poskytovateľa.
„Podstatou problému nie je neochota PDG spolupracovať, neposkytnutie súčinnosti ani otázka žiadaniek. Podstatou sú navrhované zmluvné podmienky, ktoré podľa nášho hodnotenia nereflektujú reálne náklady na poskytovanie odbornej, technologicky náročnej a dostupnej MR diagnostiky,“ tvrdí Kukučková s tým, že cieľom spoločnosti zostáva dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Adriana Kukučková z PDG minulý týždeň pre TASR uviedla, že spoločnosť má záujem pokračovať v zmluvnej spolupráci s Dôverou. Cieľom spoločnosti však bola podľa nej dohoda, pri ktorej budú môcť poistenci Dôvery absolvovať MR vyšetrenia na pracoviskách PDG tak ako dovtedy. Rokovali o riešení prijateľnom pre obe strany.
„Od dnes 1. júla 2026 majú niektoré MR pracoviská spoločnosti PDG dočasne ukončenú zmluvu s Dôverou. Situácia nás mrzí a pracujeme na tom, aby sa nám podarilo zmluvu opäť dohodnúť. Situáciu komplikuje skutočnosť, že nám PDG ani po opakovaných urgenciách neposkytlo zoznam objednaných pacientov,“ uviedol Štepianský.
Doplnil, že bez týchto údajov poisťovňa nevie dotknutých poistencov aktívne kontaktovať a ponúknuť im pomoc s ďalším postupom. „O konkrétnom pacientovi sa dozvedáme až v momente, keď sa na nás sám obráti,“ podotkol. Za ďalší problém označil, že niektorí poistenci nemajú k dispozícii potrebné žiadanky, keďže ich odovzdali v PDG. „Bez nich môže byť vybavenie náhradného termínu u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti komplikovanejšie,“ upozornil.
Poisťovňa na jej kontaktnom centre od pondelka (29. 6.) podľa Štepianskeho zaznamenala desiatky hovorov poistencov, ktorí sa na ňu obrátili v súvislosti so zrušenými termínmi vyšetrení v PDG. Bola im podľa neho vysvetlená súčasná situácia a poskytnuté informácie o ďalšom možnom postupe.
„Našou snahou je dohodnúť také zmluvné podmienky, ktoré umožnia ošetriť viac našich poistencov a tým skrátiť čakanie na MR vyšetrenia,“ povedal riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere Marian Faktor.
Aj Kukučková uviedla, že v spoločnosti PDG bolo zriadené špecializované call centrum, ktoré postupne kontaktuje všetkých poistencov Dôvery objednaných na MR vyšetrenie po 1. júli. Pacientom podľa nej vysvetľuje situáciu, ich praktické možnosti a ďalší postup. Poznamenala, že cieľom je, aby žiadny dotknutý pacient nezostal bez informácie.
Doplnila, že zároveň spoločnosť eviduje spätnú väzbu od pacientov, podľa ktorej v niektorých prípadoch po kontakte s infolinkou Dôvery nedostali konkrétne usmernenie k ďalšiemu postupu alebo boli odkázaní späť na naše pracoviská. „Poisťovňu sme upozornili na skutočnosť, že v zozname zazmluvnených pracovísk, na ktorú pacientov odkazujú, sa stále nachádza väčšina našich pracovísk, čo je pre pacientov mätúce. Pacient nemá byť presúvaný medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom bez jasnej informácie, čo má ďalej robiť. Aj preto dotknutých poistencov Dôvery aktívne kontaktujeme priamo a poskytujeme im konkrétne informácie o ďalšom postupe, ktoré vychádzajú z usmernenia Dôvery pre svojich poistencov,“ reagovala.
Tvrdenie, že situáciu sťažuje neposkytnutie zoznamu objednaných pacientov, považuje spoločnosť za zavádzajúce. Kukučková zdôraznila, že ide o zdravotné a identifikačné údaje pacientov, teda o mimoriadne citlivé údaje, ktoré nemožno spracúvať ani odovzdávať plošne a automaticky. Pri údajoch týkajúcich sa budúcich zdravotných vyšetrení je podľa nej potrebné postupovať obozretne, v primeranom rozsahu a na jasnom právnom základe.
Za nepresné spoločnosť považuje aj tvrdenie, že poistenci vo všeobecnosti nemajú žiadanky, pretože ich odovzdali poskytovateľovi. Vo väčšine prípadov sa originál žiadanky podľa Kukučkovej pri objednaní na MR vyšetrenie neodovzdáva.
Kukučková zároveň informovala, že ak pacient originál žiadanky už pri objednaní odovzdal, môže sa obrátiť na príslušné pracovisko PDG. Žiadanku mu podľa nej bez zbytočného odkladu vrátia späť, aby ju mohol použiť pri ďalšom postupe alebo pri objednaní u iného poskytovateľa.
„Podstatou problému nie je neochota PDG spolupracovať, neposkytnutie súčinnosti ani otázka žiadaniek. Podstatou sú navrhované zmluvné podmienky, ktoré podľa nášho hodnotenia nereflektujú reálne náklady na poskytovanie odbornej, technologicky náročnej a dostupnej MR diagnostiky,“ tvrdí Kukučková s tým, že cieľom spoločnosti zostáva dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Adriana Kukučková z PDG minulý týždeň pre TASR uviedla, že spoločnosť má záujem pokračovať v zmluvnej spolupráci s Dôverou. Cieľom spoločnosti však bola podľa nej dohoda, pri ktorej budú môcť poistenci Dôvery absolvovať MR vyšetrenia na pracoviskách PDG tak ako dovtedy. Rokovali o riešení prijateľnom pre obe strany.