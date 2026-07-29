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DOVOLENKÁRI: Nezabúdajte si zabezpečiť zásobu užívaných liekov
Komora tiež varuje pred pravidlami výberu liekov na recept v zahraničí.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Ľudia, ktorí pravidelne užívajú lieky, by si mali pred odchodom na dovolenku skontrolovať ich zásoby. Zabezpečiť by si mali ich dostatok na celý pobyt. Slovenská lekárnická komora (SLeK) to pripomína na sociálnej sieti. Zároveň zdôrazňuje, aby si ľudia vybavenie liekov nenechávali na poslednú chvíľu.
„Ak pravidelne užívate lieky na vysoký krvný tlak, cukrovku, astmu alebo iné chronické ochorenie, skontrolujte si, či ich máte dostatok na celé obdobie dovolenky. Nenechávajte to na poslednú chvíľu. Počas leta čerpajú dovolenky aj ambulantní lekári, preto môže byť vystavenie receptu tesne pred odchodom komplikované,“ uviedla SLeK. Upozornila, že bez platného lekárskeho predpisu farmaceut lieky viazané na recept vydať nemôže.
Komora tiež varuje pred pravidlami výberu liekov na recept v zahraničí. „Slovenské a zahraničné elektronické systémy v lekárňach nie sú navzájom prepojené, z tohto dôvodu budete potrebovať papierový recept od lekára,“ ozrejmila. Požadovaný liek však môže byť v danej krajine nedostupný alebo dostupný pod iným názvom, preto farmaceut podľa zloženia a sily lieku vydá správny liek. Vo väčšine prípadov pacient liek najskôr zaplatí a o preplatenie nákladov žiada svoju zdravotnú poisťovňu po návrate. „K žiadosti je potrebné doložiť originál dokladu o zaplatení a kópiu lekárskeho predpisu,“ dodala SLeK.
„Ak pravidelne užívate lieky na vysoký krvný tlak, cukrovku, astmu alebo iné chronické ochorenie, skontrolujte si, či ich máte dostatok na celé obdobie dovolenky. Nenechávajte to na poslednú chvíľu. Počas leta čerpajú dovolenky aj ambulantní lekári, preto môže byť vystavenie receptu tesne pred odchodom komplikované,“ uviedla SLeK. Upozornila, že bez platného lekárskeho predpisu farmaceut lieky viazané na recept vydať nemôže.
Komora tiež varuje pred pravidlami výberu liekov na recept v zahraničí. „Slovenské a zahraničné elektronické systémy v lekárňach nie sú navzájom prepojené, z tohto dôvodu budete potrebovať papierový recept od lekára,“ ozrejmila. Požadovaný liek však môže byť v danej krajine nedostupný alebo dostupný pod iným názvom, preto farmaceut podľa zloženia a sily lieku vydá správny liek. Vo väčšine prípadov pacient liek najskôr zaplatí a o preplatenie nákladov žiada svoju zdravotnú poisťovňu po návrate. „K žiadosti je potrebné doložiť originál dokladu o zaplatení a kópiu lekárskeho predpisu,“ dodala SLeK.