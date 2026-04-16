< sekcia Import
Dr. Max otvoril svoju 450. lekáreň na Slovensku
Nájdete ju v Zákamennom.
Autor OTS
Zákamenné 16. apríla (OTS) - Sieť lekární Dr. Max Slovensko otvorila svoju 450. lekáreň na Slovensku. Nová lekáreň v obci Zákamenné, jednej z väčších obcí na severnom Slovensku, potvrdzuje dlhodobú víziu spoločnosti – prinášať dostupnú, kvalitnú a modernú lekárenskú starostlivosť nielen do veľkých miest, ale aj do regiónov, kde je dostupnosť zdravotnej starostlivosti často limitovaná.
„Uvedomujeme si, že pokrytie zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je rovnomerné. Práve preto považujeme za dôležité otvárať naše lekárne aj v obciach, ako je Zákamenné. Našou ambíciou je byť ľuďom nablízku – odborne, ľudsky a tam, kde nás potrebujú,“ povedal v pondelok počas slávnostného otvorenia lekárne Marián Jánoš, generálny riaditeľ Dr. Max Slovensko.
Otvorenie 450. lekárne je ďalším významným míľnikom v roku, keď Dr. Max oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Sieť rastie systematicky a s dôrazom na potreby pacientov. Prieskumy dlhodobo potvrdzujú, že lekárnici patria medzi najdôveryhodnejších zdravotníckych odborníkov a zákazníci vítajú, keď sa v ich okolí otvorí nová lekáreň, ktorá im šetrí čas a zvyšuje dostupnosť starostlivosti.
Foto: Dr. Max
„Pre našich zákazníkov je lekáreň nielen miestom vyzdvihovania liekov, či nákupu výživových doplnkov. Je aj miestom, kam prichádzajú po odborné poradenstvo, ochotu pomôcť a riešenia, ktoré im uľahčia každodenný život. Teší nás, že nová lekáreň v Zákamennom sa hneď od začiatku stretla s pozitívnym prijatím miestnych obyvateľov,“ dopĺňa prevádzkový riaditeľ Dr. Max Slovensko Jaroslav Kypr.
Lekáreň Dr. Max v Zákamennom ponúka už od svojho otvorenia kompletný set vyšetrení, ktoré reflektujú modernú úlohu lekárnika v systéme zdravotnej starostlivosti. Okrem výdaja liekov a odborného poradenstva majú pacienti možnosť absolvovať priamo v lekárni viaceré preventívne vyšetrenia – vrátane merania hladiny cholesterolu, kyseliny močovej, glykovaného hemoglobínu, absolvovať test na okultné krvácanie, test na prítomnosť Helicobacter pylori či CRP vyšetrenie. CRP vyšetrenie umožňuje farmaceutovi rýchlo zistiť, či zdravotný stav pacienta naznačuje bakteriálnu infekciu. V prípadoch, keď hodnoty nevyžadujú antibiotickú liečbu, môže lekárnik odporučiť vhodnú samoliečbu a pomôcť tak predchádzať zbytočnému užívaniu antibiotík.
Lekáreň je situovaná v menšom obchodnom centre, v bezprostrednej blízkosti supermarketu Lidl, a v rámci svojej spádovej oblasti ponúka pacientom najdlhšie otváracie hodiny, čo výrazne zvyšuje dostupnosť služieb pre obyvateľov Zákamenného a okolitých obcí.
Foto: Dr. Max
Za každou lekárňou Dr. Max stoja ľudia. Lekáreň v Zákamennom tvorí tím skúsených zdravotníckych odborníkov, ktorí sa do lekárne presunuli z lekární Dr. Max v Námestove.
Všetci členovia tímu lekárne sú miestni obyvatelia, ktorí poznajú región aj jeho špecifiká a s pacientmi komunikujú prirodzene – neraz aj v goralskom nárečí, ktoré je v lekárni počuť už od prvého dňa otvorenia.
Pri príležitosti otvorenia novej lekárne sa Dr. Max rozhodol podporiť aj miestnu komunitu. Centrum sociálnej starostlivosti Zákamenné získalo od predstaviteľov spoločnosti Dr. Max poukážku v hodnote 1 500 eur na nákup produktov privátnych značiek Dr. Max, ktoré prispejú k zlepšeniu starostlivosti o jeho klientov. „Byť súčasťou komunity pre nás neznamená len poskytovať služby, ale aj aktívne pomáhať tam, kde je to potrebné,“ uzatvára Marián Jánoš.
„V našich zariadeniach sa staráme nielen o seniorov, ale aj o mladších ľudí, ktorým sa v určitom období života v dôsledku ochorenia výrazným spôsobom zmenil život a niektorí prišli o jeho zmysel. Našou úlohou je pomáhať im tento zmysel znovu nájsť – v každodennosti, v samostatnosti, v malých krokoch. Je to náročná a dlhodobá práca, no máme okolo seba tím odhodlaných a empatických sociálnych pracovníkov, opatrovateliek a zdravotných sestier, bez ktorých by to nebolo možné. O to viac si vážime podporu zodpovedných firiem, ako je Dr. Max. Takáto pomoc nám umožňuje robiť našu prácu lepšie a dôstojnejšie – pre ľudí, ktorým sa venujeme každý deň,“ uviedla riaditeľka Centra sociálnych služieb Zákamenné, Adriana Adamicová.
Lekáreň v Zákamennom je treťou lekárňou siete Dr. Max v okrese, pričom ďalšie dve lekárne spoločnosť prevádzkuje v neďalekom meste Námestovo.
