DRUCKER: Ľudia hľadajú, nemajú koho voliť. My ponúkame profesionalitu

Prvých desať mien na kandidátnej listine Dobrej voľby

1. Tomáš Drucker, JUDr. Ing., 41 r., manažér, Bratislava

2. Lucia Kurilovská, Dr.h.c. prof. JUDr., PhD., 52 r., rektorka, vysokoškolská pedagogička, Bratislava

3. Michal Sýkora, 66 r., starosta obce Štrba, Štrba

4. Katarína Cséfalvayová, Ing., PhD., 34 r., vysokoškolská pedagogička, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Dunajská Streda

5. Branislav Becík, Ing., PhD., 42 r., starosta obce Dvory nad Žitavou, Dvory nad Žitavou

6. Anna Ghannamová, Mgr., 50 r., riaditeľka centra sociálnych služieb, Bratislava

7. Rudolf Kusý, Mgr., 43 r., starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Bratislava

8. Tomáš Kuča, Ing., 42 r., odborník na mediálnu komunikáciu, novinár, Zlaté Moravce

9. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 45 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Trenčianske Teplice

10. Peter Kresák, doc. JUDr., CSc., 65 r., vysokoškolský učiteľ, právnik, Bratislava

Mikrointerview s Tomášom Druckerom:

-Ako hodnotíte aktuálnu mimoriadnu schôdzu parlamentu?-

Dva týždne pred voľbami robiť schôdzu a ešte s tým, že lehotu prezidentke, aby rozhodla o podpise alebo vrátení schválenej legislatívy nechávajú takú, že môže rozhodnúť až po voľbách, je veľmi veľká špekulácia. Ak to mysleli úprimne a vážne, mohli tieto opatrenia robiť v decembri alebo dokonca ešte minulý týždeň, aby bolo zrejmé, že o zákone musí prezidentka rozhodnúť do volieb.



V decembri premiér stiahol zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, vládny návrh zákona, s odôvodnením, že už nebude čas na jeho prerokovanie. Keby to mysleli vážne, tento zákon je na tejto schôdzi s návrhom na skrátené legislatívne konanie.



-Boli by vaši traja poslanci ochotní podporiť niektorý z vládnych návrhov?-

My máme v našom programe 13. dôchodok, vrátane spôsobu ako ho financovať. Ak bude debata o ňom relevantná, podporíme to. Ale je evidentné, že to nemyslia vážne.



Zdravotníctvo

Sociálny program

Bratislava 21. februára (Teraz.sk) – Jedna z nosných tém súčasnosti je, že ľudia nemajú koho voliť a preto presúvajú svoje preferencie medzi neobvykle veľkým množstvom strán, ktoré majú šancu postúpiť do parlamentu. V diskusii na Tablet.tv to povedal predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker.Tvrdí, že z politiky sa stráca profesionalita a ťah za výsledkami a nahrádza ju populizmus a divadlo.povedal na margo volebnej ponuky svojej strany Drucker.Dodal, že aj v predvolebnej kampani sa snažia presadiť videami s návrhmi riešení z programu Dobrej voľby, negatívnu kampaň voči konkurenčným subjektom vypustili.tvrdí Drucker.Na kandidátnej listine Dobrej voľby okrem neho figuruje množstvo známych osobností, od ústavného právnika Petra Kresáka až po bývalého predsedu ZMOS-u, starostu Štrby Michala Sýkoru, rektorku Luciu Kurilovskú a novinárku a odborníčku na sociálne otázky Annu Ghannamovú.poznamenal na margo niektorých začínajúcich politikov, ktorých hlavnou politickou devízou je neskúsenosť.povedal.Drucker tvrdí, že nie je priaznivcom veľkého vymedzovania sa, s kým strana po voľbách nepôjde do koalície, ale aj vzhľadom na sporadické obvinenia, že jeho strana je prepojená so Smerom-SD, chce jasne deklarovať, že s touto stranou určite povolebnú koalíciu skladať nebude.pýta sa Drucker, ktorý ako nestranícky nominant zastupoval Smer-SD na poste ministra zdravotníctva a krátko aj vnútra. Z postu odišiel na základe vlastného rozhodnutia.povedal Drucker.Drucker v debate vyhlásil, že ako minister v rezorte zdravotníctva rozbehol 26 projektov.povedal.Podľa Druckera je povrchnosť a populizmus veľkej časti politikov vidieť okrem iného aj na tom, ako zneužívajú napríklad údaje o počte odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.upozornil na systém včasného koordinovania prevozu pacientov s podozrením na infarkt alebo mozgovú mŕtvicu.Zatiaľ čo v minulosti sa často strácal čas vozením pacientov medzi nemocnicami, dnes sa viac ako 90 percent z nich dostane v bezpečnom čase na miesto, kde ho vedia odborne vyšetriť.Druckera mrzí, že sa v aktuálnom volebnom období nepodarilo dotiahnuť stratifikáciu nemocníc, zároveň však upozorňuje, že ani to nie je všeliek na problémy zdravotníctva. Najdôležitejšie podľa neho je zmeniť systém financovania zdravotníctva tak, aby lekári neboli platení za kvantitu, teda napríklad od počtu pacientov, ale za výsledky, ktoré pri ich liečbe dosiahli.poznamenal Drucker.Dobrá voľba má podľa neho široký sociálny program zameraný na podporu výstavby škôlok, podporu rodín s deťmi formou daňových zliav pre rodičov, pomoc seniorom, ktorí by mali priamo dostávať jedno percento z dôchodkových odvodov svojich detí, až po starostlivosť o odkázaných ľudí.povedal Drucker.Dodal, že cieľom sociálnej politiky okrem iného má byť aj to, aby naši ľudia neodchádzali vo veľkých počtoch pracovať do cudziny, ale ostávali doma.uzavrel Drucker.