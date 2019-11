DRUCKER: Zmena sama osebe nestačí. Dobrá voľba hľadá zmenu k lepšiemu

Demografický vývoj

Otázka pre Tomáša Druckera

-Prebiehajú medzi Dobrou voľbou a Mostom-Híd rokovania o spolupráci?-

Boli sme oslovení, či nechceme postaviť spoločnú kandidátku. Ale nie formou koaličnej spolupráce. Odpovedali sme, že si to nevieme predstaviť z hodnotového hľadiska, ani komunikačne, ani z hľadiska času. Len minulý týždeň sme mali snem. Takže v tejto podobe to nezvažujeme, ale nebránime sa spolupráci, či už predvolebnej alebo povolebnej.

Rozvoj ekonomiky a osobnosti

Bratislava 7. novembra (Teraz.sk) – Presadzovať vo februárových parlamentných voľbách zmenu samo osebe nestačí, podľa lídra strany Dobrá voľba Tomáša Druckera je dôležité ponúknuť konkrétne expertne pripravené riešenia, ktoré ľuďom zlepšia život.povedal Drucker v diskusii na Tablet.tv.Líder Dobrej voľby pôsobil ako nestranícky krízový manažér na poste ministra zdravotníctva poslednej vlády Roberta Fica. Hovorí, že ho ako špičkového manažéra kolegovia odhovárali od toho, aby prijal ponuku od politickej strany, pre neho však bola dôležitejšia možnosť reálne meniť pomery v rezorte.spomína Drucker.dodáva. Ak chcete odstrániť stav, kedy sa privilegované skupiny ľudí dostávajú k špičkovej lekárskej starostlivosti bez problémov, ale bežný človek sa jej nevie dovolať, podľa Druckera musíte ísť postupnými krokmi.tvrdí Drucker. Dnes sú podľa neho lekári platení od počtu výkonov, nie od kvality a úspešnosti liečby.upozorňuje Drucker.Za veľkú výzvu pre celú našu spoločnosť považuje nepriaznivý demografický vývoj, ktorý podľa neho nedokáže plne kompenzovať ani rastúca efektivita výroby.tvrdí Drucker.Spoločnosť by preto podľa neho mala aktívne podporovať rast pôrodnosti. Ak sa dnes rodina rozhodne mať napríklad päť detí, ekonomicky na to podľa Druckera celý život dopláca. Pri piatich deťoch je vysoká pravdepodobnosť, že s nimi matka ostáva dlhé roky na rodičovskej dovolenke, čím stráca pracovnú prax a menej si sporí aj na dôchodok.pokračuje Drucker.dodáva.Pár, ktorý má povedzme iba jedno dieťa, si toho podľa Druckera môže v živote spravidla dovoliť oveľa viac, nasporí si na vyšší dôchodok, na ktorý im v budúcnosti budú svojou prácou prispievať aj piati potomkovia prvej spomínanej rodiny. Dobrá voľba preto podľa Druckera navrhuje, aby každé pracujúce dieťa adresne prispievalo časťou svojich odvodov na dôchodok svojho rodiča.povedal.Mladé rodiny chce jeho strana motivovať k rozhodnutiu mať deti aj ďalšími spôsobmi.povedal.upozornil Drucker.Dobrá voľba podľa neho ponúka silný sociálny program, ale dôraz dáva aj na rozvoj ekonomiky.tvrdí Drucker. Slovensko totiž podľa neho neponúka vysokú pridanú hodnotu, automobilky sem prišli najmä kvôli nízkej mzdovej úrovni. Tá sa však postupne zvyšuje.pýta sa Drucker.konštatuje.Líder Dobrej voľby chce stavať na odbornosti osobností, ktoré do svojho projektu získal. Za stranu Tomáša Druckera kandiduje podpredseda ZMOS-u, trestná právnička, bývalá novinárka, ktorá sa roky venuje sociálnej práci,, bývalý šéf VŠzP, ako aj dvaja poslanci NR SRpoznamenal Drucker. Voliči podľa neho potrebujú nádej, že je tu strana, ktorá bude konať tak, ako rozpráva.uzavrel Drucker.