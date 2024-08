DRUCKER: Nežná revolúcia v školstve bude reagovať na problémy praxe

Bratislava 17. augusta (Teraz.sk) – Na jeseň chce ministerstvo školstva posunúť do parlamentu sériu legislatívnych zmien, ktoré budú reagovať na problémy aplikačnej praxe. Súbor opatrení, ktoré ministerstvo v tejto súvislosti realizuje, prirovnal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v TASR TV k Nežnej revolúcii v školstve.Cieľom podľa neho nie je robiť veľké zmeny len preto, aby ministerstvo mohlo prezentovať reformy. Naopak, rezort chce nadviazať na tie kroky predchodcov Tomáša Druckera, ktoré sa v praxi osvedčili a doplniť ich novými koncepčnými opatreniami.poznamenal Drucker.Tempo inovácií, ktoré dnes vstupujú do života ľudí, sa podľa neho stále zrýchľuje a dnešní mladí ľudia budú musieť byť pripravení na omnoho väčšiu dynamiku zmien, akej boli vystavení ich rodičia.konštatoval minister.S tým súvisí dôraz na získavanie zručností, ktorý by sa mal začať čo najskôr, už v predškolskom veku.konštatoval Drucker.Cieľom podľa neho nie je iba to, aby sa deti dostali do výchovy a vzdelávania čím skôr, ale aj to, aby sa to týkalo čím väčšieho počtu detí.tvrdí minister.Kurikulárna reforma na základných školách by sa podľa neho mala viac ako obsahu učiva týkať práve získavania zručností.povedal.Na Slovensku vznikla popri iných menšinových školách ako pilotný projekt aj prvá škola s vyučovacím jazykom rómskym. Podľa ministra túto možnosť aj pre rómsku menšinu otvorila kodifikácia rómskeho jazyka. Drucker odmieta, že by takáto škola zhoršila šance detí na integráciu do majoritnej spoločnosti. Naopak, ak dieťa prežije celé detstvo v inojazyčnom prostredí, je pre neho podľa ministra náročné nastúpiť do procesu vzdelávania kompletne v slovenskom jazyku.Ministerstvo podľa neho musí najmä na základných a stredných školách doháňať aj výpadky vo vzdelávaní, ktoré vznikli počas covidu.tvrdí Drucker.Rezort preto podľa neho musí súčasne riešiť akútne problémy, vrátane následkov epidémie covidu, ale aj dlhodobé problémy školstva, ktorých zvládnutie sa v praxi prejaví až v dlhoročnom kontexte.konštatoval minister.Ministertvo školstva podľa neho rozbieha optimalizáciu siete stredných škôl s cieľom integrovať malé školy do väčších celkov, ktoré budú schopné pri príprave študentov efektívnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi v regióne.tvrdí. Do budúcnosti rezort uvažuje aj o zavedení matematiky ako povinnej súčasti maturitných skúšok. Zmena podľa neho nepríde skokovo zo dňa na deň, ale chcú vopred avizovať, akým spôsobom na ministerstve uvažujú.Rezort školstva sa podľa neho systematicky snaží podporovať štúdium na tých stredoškolských a vysokoškolských odboroch, kde samotný trh práce signalizuje nedostatok odborníkov.konštatuje Drucker. Ministerstvo podľa neho realizuje opatrenia jednak na podporu vysokých škôl, ktoré týchto odborníkov pripravujú, jednak na podporu študentov nedostatkových odborov, napríklad formou štipendií.Neustále inovácie a stále rýchlejšie tempo zmien podľa Druckera vytvára tlak aj na reformu celoživotného vzdelávania, ktorú ministertvo tiež rozbieha.zhrnul.