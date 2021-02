DRUCKER: Ak bude referendum, hlasovať pôjdem. Ale mám výhrady

Koronavírusová kríza

Bratislava 10. februára (Teraz.sk) – Ak sa na Slovensku bude konať referendum o predčasných voľbách, exminister zdravotníctva a líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker sa ho zúčastní a bude hlasovať za skrátenie volebného obdobia napriek tomu, že má pochybnosti tak o referendovej otázke, ako aj o niektorých jeho iniciátoroch. Povedal to v diskusii na TASR TV.povedal Drucker.Strany, ktoré referendum podporili ako prvé, teda Hlas-SD, Smer-SD a SNS, však Drucker za takúto alternatívu nepokladá.dodal.Druhá vec podľa neho je, či bude referendum v prípade úspechu reálne schopné vyvolať predčasné voľby.tvrdí Drucker.V posledných parlamentných voľbách sa podľa neho väčšina voličov politicky orientovala najmä na základe požiadavky poraziť v nich Smer-SD a poverenie na to dala veľká časť z nich Igorovi Matovičovi (OĽaNO).povedal Drucker na margo volebného výsledku Dobrej voľby, ktorej necelých 90 000 hlasov voličov na postup do parlamentu nestačilo.tvrdí líder Dobrej voľby.dodáva. Voliči sa podľa Druckera presúvajú najmä k Hlasu-SD .odhaduje exminister.Kríza podľa neho zmení celú globálnu ekonomiku.uviedol Drucker.Tak na zdravotnej, ako aj ekonomickej úrovni koronakrízy podľa neho chýba systematické riadenie a vláda príliš často improvizuje.vyrátal Drucker.Napríklad COVID automat mal byť podľa neho spustený už minulý rok v lete, aby chránil regióny pred nástupom druhej vlny pandémie. Jednotlivé opatrenia automatu sa mali v jednotlivých regiónoch zapínať postupne podľa toho, ako by tam rástli počty chorých. Namiesto toho ho zapíname v opačnej situácii, keď už je väčšina regiónov v bordovej alebo dokonca čiernej farbe.tvrdí.Podľa Druckera neexistuje univerzálne opatrenie proti pandémii, namiesto hľadaniaje podľa neho potrebné aplikovať celý systém opatrení, od informovania občanov, cez prevenciu a očkovanie až po testovanie, izoláciu a liečbu chorých.tvrdí Drucker.Pripomína, že napríklad vo Veľkej Británii občanom minulý rok zdarma distribuovali vitamíny.vyhlásil líder Dobrej voľby.Antigénové testy sú podľa neho určené na rýchlu identifikáciu infekčných ľudí, ale ich schopnosť detekovať vírus je omnoho nižšia, ako v prípade PCR testov.upozornil Drucker s tým, že v dôsledku novej mutácie vírusu v takomto prípade nemusí byť dostatočnou ochranou ani rúško.Očkovanie je podľa neho jedným z veľmi silných nástrojov proti šíreniu vírusu.upozornil.Vzhľadom na množstvo dezinfomácií ohľadom očkovania je podľa neho dôležitá kampaň, vrátane príkladov známych osobností. Nesúhlasí preto s kritikou predsedu Hlasu-SD, podľa ktorého by informačná kampaň mala byť postavená na faktoch a nie odporúčaniach celebrít.uzavrel Drucker.