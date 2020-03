Dubajský emir dal uniesť svoje dcéry, zastrašoval aj manželku

Londýn 5. marca (TASR) - Dubajský emir Rášid Maktúm (70) nariadil únos svojich dvoch dcér Latífy a Šamsy a zastrašoval svoju odlúčenú manželku Háju. Vyplýva to z januárového verdiktu britského súdu, ktorý zverejnili vo štvrtok. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Sudca londýnskeho súdu Andrew McFarlane povedal, že uznal tvrdenia emirovej manželky princeznej Háje. Tá vypovedala, že emir nariadil a zorganizoval únosy dcér a prinútil ju utiecť do Londýna.



Princezná Hája (45), dcéra najdlhšie vládnuceho jordánskeho kráľa Husajna I., utiekla v roku 2019 zo Spojených arabských emirátov (SAE) do Európy, odkiaľ požiadala o rozvod. V súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve, kde študovala.



Podľa rozhodnutia súdu dubajský emir "od roku 2018 konal spôsobom, ktorého cieľom bolo zastrašiť a vystrašiť" svoju bývalú manželku princeznú Háju.



Sudca McFarlane vo verdikte ďalej uvádza, že emir "nariadil a organizoval" únosy a nútený návrat do Dubaja dvoch svojich dospelých dcér z iného manželstva - v auguste 2000 vtedy 19-ročnej Šamsy a v rokoch 2002 a 2018 princeznej Latify (34).



Sudca McFarlane svoj verdikt vydal už v januári, emir však bojoval za to, aby ostal neverejný. Jeho žiadosť vo štvrtok zamietol najvyšší súd.



Dubajský emir a jeho bývalá manželka vedú na britskom súde spor o starostlivosť o svoje dve deti. Emirovi právnici žiadajú ich návrat do Dubaja, zatiaľ čo princezná Hája požiadala o ochranu britským súdom a to, aby sa zaistilo, že ostanú v Británii.



Princezná Hája podala na súde žiadosť o vydanie ochranného nariadenia v súlade s britským právom s cieľom ochrany obetí nútených manželstiev a domáceho násilia. Pre svoju dcéru taktiež podala žiadosť o ochranu pred núteným manželstvom.