Dubovský nevylúčil podporu Korčoka,hnutie Slovensko bude o nej rokovať

Bratislava 24. marca (TASR) - Patrik Dubovský, ktorý nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb, nevylúčil podporu Ivana Korčoka. Jeho možnej podpore sa bude venovať aj hnutie Slovensko, ktoré malo v prvom kole volieb ako kandidáta svojho lídra Igora Matoviča.



"Po rokovaniach s partnermi v Národnej rade SR, ktorí mi dali hlasy, verím, že dospejeme k názoru, ktorý mám ja, že nepodporíme Petra Pellegriniho (Hlas-SD)," povedal pre TASR. Po úspešnom rozhovore s Korčokom predpokladá, že by mohli dospieť k jeho podpore a výzve na ňu. "Netreba veci uponáhľať, treba definovať spoločné ciele, a potom vyslovenie dôvery pred druhým kolom vyznie prirodzene," skonštatoval.



Dubovskému poskytol rovnako ako Matovičovi podporu na kandidatúru poslanecký klub hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie (KÚ). Dubovského si za svojho kandidáta zvolili Za ľudí a KÚ.



Hnutie Slovensko má o možnej podpore Korčoka pred druhým kolom hovoriť na pondelkovom (25. 3.) predsedníctve. "Neviem, či sa už zajtra rozhodne. Predpokladám, že sa s ním najskôr stretneme, ak bude mať záujem," povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.



Matovič na margo výsledkov prvého kola volieb na sociálnej sieti poznamenal, že je dobré po čase vidieť, že demokratické Slovensko môže opäť vyhrať. "Ak si to nepokazí a pomôžu mu aj rozmýšľajúci voliči vládnych strán, ktorí odmietajú byť opäť len použití, zneužití a odhodení bokom," doplnil.



Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Bude sa konať v sobotu 6. apríla.