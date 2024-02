Dutá hlava - novinka z najobľúbenejšej série Denník odvážneho bojka

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 22. februára (OTS) - Je tu 18. diel svetovo úspešnej série Denník odvážneho bojka od Jeffa Kinneyho, ktorý píše, aj kreslí. Ďalšie nové dobrodružstvá školáka Grega Heffleyho, ktorému sa na päty lepí smola a trapasy. Tentoraz musí zachrániť školu...čo v jeho svete znie ako sci-fi.odkazuje v exkluzívnom videu pre slovenských čitateľovV osemnástej časti Dutá hlava hrozí, že sa Greg a jeho najlepší kamoš Rowley budú musieť rozdeliť.Greg sa doteraz v škole necítil ktovieako skvele, a keď hrozí, že tú ošarpanú budovu konečne zavrú, vôbec mu to netrhá srdce. Keď však zistí, že skončí na inej škole ako jeho najlepší kamoš Rowley, rýchlo zmení názor. Podarí sa Gregovi a jeho spolužiakom zachrániť starú školu, než bude neskoro? Alebo sa v jeho živote začne úplne nová kapitola?Denník odvážneho bojka má milióny priaznivcov na celom svete, predalo sa už skoro 300 miliónov kníh. Vzniklo aj niekoľko filmov a Greg Heffley je obľúbeným knižným hrdinom mnohých školákov a školáčok.Pozor, ku knihe teraz dostanete aj darček v podobe špeciálnej záložky so samolepkami!Kniha je vhodná pre čitateľov od 10 do 99 rokov.Z anglického originálu preložila Elena Guričanová.