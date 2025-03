Dve zdravotné poisťovne evidujú nárast počtu detí s obezitou

Bratislava 22. marca (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) evidujú nárast počtu detí s obezitou. ZP Dôvera pre TASR uviedla, že diagnóza obezity sa v jej systéme neeviduje, keďže poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ju poisťovni nevykazujú. Podľa VšZP bude do roku 2035 polovica slovenských detí trpieť nadváhou a obezitou.



"Prognózy hovoria, že do desiatich rokov bude nimi trpieť každé druhé dieťa na Slovensku. Obezita je pritom jedným z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých vážnych ochorení," upozornila VšZP. Veľká časť populácie podľa jej slov obezitu nevníma ako zdravotný problém a rieši až pridružené ťažkosti ako problémy s dýchaním, vysoký krvný tlak, ortopedické a pohybové ťažkosti či problémy so psychikou.



Podľa údajov VšZP stúpol počet poistencov s diagnostikovanou obezitou za posledné tri roky takmer dvojnásobne. "Ide však iba o počet poistencov, ktorým bola uhradená zdravotná starostlivosť na diagnózy súvisiace s obezitou a nadmernou výživou," spresnila poisťovňa.



Údaje, ktoré TASR poskytla súkromná Union zdravotná poisťovňa, ukazujú, že u ľudí vo veku od 40 až 50 rokov sa počet obéznych takmer zdvojnásobil, a to v priebehu jedného roka. V roku 2022 sa v tejto vekovej skupine na obezitu liečilo 589 ľudí, pričom v roku 2023 až 951. Celkovo sa na obezitu v roku 2023 liečilo 4679 poistencov. "Druhou najpostihnutejšou skupinou je mládež vo veku od desať do 19 rokov," ozrejmila špecialistka externej komunikácie Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala tiež, že obezita postihuje rovnako mužov aj ženy.



Hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matúš Štepiansky upozornil, že dáta, ktoré čerpajú z vykázanej zdravotnej starostlivosti, nie sú v tomto spoľahlivým ukazovateľom. "Je to najmä z dôvodu, že diagnózu obezity nám poskytovatelia nevykazujú. Lešie je v tomto prípade spoliehať sa na vedecké štúdie, ktoré skúmajú prevalenciu obezity. Aj tu však narážame na problém, že takýmito epidemiologickými štúdiami, špecificky pre slovenskú populáciu, prakticky nedisponujeme," spresnil pre TASR Štepiansky.



Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová objasnila, že nadváha v detstve a dospievaní je spojená s vyšším rizikom a skorším nástupom ďalších chronických ochorení. "Pre deti a dospievajúcich má aj nepriaznivé psychosociálne dôsledky - ovplyvňuje školské výsledky, sociálne väzby a znižuje sebadôveru," priblížila.



VšZP uviedla, že podľa dát Svetovej obezitologickej asociácie v roku 2019 liečba obezity bola v prepočte na jedného obyvateľa Slovenska približne 473 eur, v roku 2020 sa suma zvýšila na takmer 500 eur. "Prognóza na rok 2030 hovorí, že liečba obezity bude na jedného Slováka vychádzať na 830 eur," ozrejmila VšZP. Ako ďalej špecifikovala Union ZP, náklady na liečbu obezity sa u nich v roku 2023 pohybovali zhruba vo výške 412.000 eur.