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Dve ženy, jeden ostrov a tajomstvá cukrovej haciendy. Majster cukru
Čo ak sa vydáte cez oceán za mužom, ktorého ste nikdy nevideli? A čo ak tam namiesto vysnívaného nového života nájdete ostrov na pokraji vojny?
Autor OTS
Bratislava 2. septembra (OTS) - Mayte Uceda posiela v románe Majster cukru dve mladé ženy zo severu Španielska na Kubu, kde sa za vôňou cukrovej trstiny skrývajú staré krivdy, nerovnosť, láska aj túžba po slobode.
Píše sa rok 1895 a predstavte si malú pokojnú dedinku Colombres na severe Španielska, odkiaľ sa dve mladé ženy vydávajú na cestu, ktorá im zmení život. Mar je dcérou miestneho lekára a na Kubu cestuje spolu s otcom, aby mu tam pomáhala ošetrovať a zachraňovať životy. Má vlastné predstavy o budúcnosti a sníva o tom, že raz bude lekárkou. Paulina je na tom úplne inak. Je to mladá vdova, pochádza z chudobných pomerov a čaká ju sobáš s mužom, ktorého nikdy predtým nevidela. Jej nastávajúci je totiž cukrovarský majster na haciende Dos Hermanos.
A tu sa príbeh začína pekne komplikovať. Paulina si kladie otázky, ktoré sú v jej situácii až nepríjemne pochopiteľné: Bude s týmto mužom šťastná? Bude ho milovať? Bude k nej trpezlivý? A čo ak nie? Nie je to romantická predstava o svadbe z rozprávky. Skôr stávka na život.
Jednou z najzaujímavejších vecí na románe je samotné prostredie cukrovej haciendy. Uceda nevyužíva Kubu iba ako exotickú kulisu s palmami, horúčavou a vôňami tropického ostrova. Postupne ukazuje systém, ktorý stojí za výrobou cukru a najmä ľudí, ktorí na ňom pracujú. Je pár rokov po zrušení otroctva, pracuje tam mnoho černochov, situácia je napätá, množia sa malé povstania a celé to možno smeruje k veľkej vojne za nezávislosť...
Najväčšia sila knihy spočíva v tom, že Uceda necháva osobné príbehy svojich postáv postupne prerastať do veľkých dejín. Kuba roku 1895 stojí na prahu vojny za nezávislosť. Povstanie sa šíri, prichádzajú zbrane a ľudia začínajú otvorene hovoriť o tom, čo sa má stať. Hacienda Dos Hermanos pritom nie je bezpečným ostrovom uprostred ostrova.
Naopak.
Do osobných konfliktov vstupujú staré nepriateľstvá, pomsta a odpor voči systému, ktorý z mnohých ľudí urobil prakticky polootrokov. A keď sa začne hovoriť o tom, že haciendy môžu ľahnúť popolom, exotická Kuba zrazu vyzerá úplne inak. Mar pritom postupne zisťuje, že krajina, ktorá ju fascinovala, je zároveň krutá k tým najzraniteľnejším. A musí si položiť nepríjemnú otázku: Dá sa na nespravodlivosť zvyknúť? Alebo človek v okamihu, keď si zvykne, stráca časť svojej vlastnej ľudskosti?
Mayte Uceda pochádza z Astúrie, rovnako ako miesto, odkiaľ vyrážajú jej hrdinky. Vyštudovala manažérske informačné systémy a sociálnu pedagogiku a k písaniu sa dostala po roku 2009. Jej prvá novela Los Ángeles de La Torre bola romance s paranormálnymi prvkami, ktorú najskôr vydala vlastným nákladom. Neskôr prišli ďalšie úspešné knihy a preklady do viacerých jazykov.
Ak máte radi historické romány, v ktorých sa popri láske a rodinných vzťahoch rieši aj spoločnosť, moc a veľké dejiny, Majster cukru môže byť veľmi dobrá voľba. Nie je to iba kniha, pri ktorej si predstavujete vôňu cukrovej trstiny a horúci kubánsky vzduch. Je to aj príbeh o tom, čo sa stane, keď sa krásny svet začne rozpadať zvnútra.
Zo španielskeho jazyka preložila Eva Reichwalderová.
Milan Buno, knižný publicista
Píše sa rok 1895 a predstavte si malú pokojnú dedinku Colombres na severe Španielska, odkiaľ sa dve mladé ženy vydávajú na cestu, ktorá im zmení život. Mar je dcérou miestneho lekára a na Kubu cestuje spolu s otcom, aby mu tam pomáhala ošetrovať a zachraňovať životy. Má vlastné predstavy o budúcnosti a sníva o tom, že raz bude lekárkou. Paulina je na tom úplne inak. Je to mladá vdova, pochádza z chudobných pomerov a čaká ju sobáš s mužom, ktorého nikdy predtým nevidela. Jej nastávajúci je totiž cukrovarský majster na haciende Dos Hermanos.
A tu sa príbeh začína pekne komplikovať. Paulina si kladie otázky, ktoré sú v jej situácii až nepríjemne pochopiteľné: Bude s týmto mužom šťastná? Bude ho milovať? Bude k nej trpezlivý? A čo ak nie? Nie je to romantická predstava o svadbe z rozprávky. Skôr stávka na život.
Jednou z najzaujímavejších vecí na románe je samotné prostredie cukrovej haciendy. Uceda nevyužíva Kubu iba ako exotickú kulisu s palmami, horúčavou a vôňami tropického ostrova. Postupne ukazuje systém, ktorý stojí za výrobou cukru a najmä ľudí, ktorí na ňom pracujú. Je pár rokov po zrušení otroctva, pracuje tam mnoho černochov, situácia je napätá, množia sa malé povstania a celé to možno smeruje k veľkej vojne za nezávislosť...
Najväčšia sila knihy spočíva v tom, že Uceda necháva osobné príbehy svojich postáv postupne prerastať do veľkých dejín. Kuba roku 1895 stojí na prahu vojny za nezávislosť. Povstanie sa šíri, prichádzajú zbrane a ľudia začínajú otvorene hovoriť o tom, čo sa má stať. Hacienda Dos Hermanos pritom nie je bezpečným ostrovom uprostred ostrova.
Naopak.
Do osobných konfliktov vstupujú staré nepriateľstvá, pomsta a odpor voči systému, ktorý z mnohých ľudí urobil prakticky polootrokov. A keď sa začne hovoriť o tom, že haciendy môžu ľahnúť popolom, exotická Kuba zrazu vyzerá úplne inak. Mar pritom postupne zisťuje, že krajina, ktorá ju fascinovala, je zároveň krutá k tým najzraniteľnejším. A musí si položiť nepríjemnú otázku: Dá sa na nespravodlivosť zvyknúť? Alebo človek v okamihu, keď si zvykne, stráca časť svojej vlastnej ľudskosti?
Mayte Uceda pochádza z Astúrie, rovnako ako miesto, odkiaľ vyrážajú jej hrdinky. Vyštudovala manažérske informačné systémy a sociálnu pedagogiku a k písaniu sa dostala po roku 2009. Jej prvá novela Los Ángeles de La Torre bola romance s paranormálnymi prvkami, ktorú najskôr vydala vlastným nákladom. Neskôr prišli ďalšie úspešné knihy a preklady do viacerých jazykov.
Ak máte radi historické romány, v ktorých sa popri láske a rodinných vzťahoch rieši aj spoločnosť, moc a veľké dejiny, Majster cukru môže byť veľmi dobrá voľba. Nie je to iba kniha, pri ktorej si predstavujete vôňu cukrovej trstiny a horúci kubánsky vzduch. Je to aj príbeh o tom, čo sa stane, keď sa krásny svet začne rozpadať zvnútra.
Zo španielskeho jazyka preložila Eva Reichwalderová.
Milan Buno, knižný publicista