Dvojica obvinená z prípravy vraždy starostu Marianky ide do väzby

Bratislava 31. marca (TASR) – Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku zobrala do väzby podnikateľa Kamila B. a Romana B. Rozhodnutie nie je právoplatné, rozhodovať bude Najvyšší súd SR. TASR o tom informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý bol v prípade dozorovým prokurátorom za Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Dvojica mala pripravovať vraždu bývalého starostu obce Marianka Dušana Statelova.



"Sudkyňa pre prípravné konanie akceptovala náš návrh na vzatie obvinených do väzby z dôvodu hrozby možného kolúzneho konania, čiže vzala ich do kolúznej väzby. Sudkyňa nevyhovela nášmu návrhu na preventívny dôvod väzby, takže aj obhajoba, aj ja sme podali voči rozhodnutiu sťažnosť," vysvetlil Lipšic.



Rozhodnutie, že bude väzobne stíhaný Kamil B., TASR potvrdil aj jeden z jeho obhajcov Ondrej Mularčík. Zároveň potvrdil, že voči rozhodnutiu sudkyne ŠTS podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Voči uzneseniu o vznesení obvinenia podali sťažnosť už v utorok (30. 3.). Bližšie sa k prípadu vyjadrovať nemôže, keďže nemá nato súhlas svojho klienta.



Sudkyňa začala s neverejným výsluchom dvojice, ktorú zadržali na začiatku týždňa, v stredu o 14.30 h. Rozhodnutie trvalo takmer šesť hodín. Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie v utorok (30. 3.).



Dvojica si mala objednať na likvidáciu exstarostu dvoch mužov za odmenu niekoľko desiatok tisíc eur. Starostovi začiatkom februára podpálili neznámi páchatelia auto a následne aj stajňu. Statelov sa k najnovšiemu prípadu vyjadrovať nechcel, aby nemaril vyšetrovanie. Pred neverejným výsluchom obvinenej dvojice sa vyjadrovať nechceli ani advokáti obvinených Michal Mularčík a Branislav Dufala.