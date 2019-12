Dvojica Slovákov ukradla v Burgenlande najmenej 17 bicyklov

Neusiedl am See 25. decembra (TASR) - Najmenej 17 bicyklov ukradla v okrese Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland dvojica Slovákov. Jedného z nich sa podarilo zadržať už v októbri, po druhom sa stále pátra, informovala v stredu agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie burgenlandského policajného riaditeľstva.



Obaja Slováci kradli bicykle pomocou rôznych nástrojov na železničných staniciach, parkoviskách a pri školách v obciach Neusiedl am See, Weiden am See, Gols, Gattendorf a Bruckneudorf. Ukradnuté bicykle mali následne predať na Slovensku.



Polícia v Burgenlande predpokladá, že Slováci ukradli viac ako dokázaných 17 bicyklov. V zaistenom mobilnom telefóne vyšetrovatelia totiž našli ďalšie fotografie zrejme odcudzených bicyklov.