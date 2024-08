Dym z lesných požiarov môže ohrozovať chirurgických pacientov

Washington 12. augusta (TASR) – Dym z lesných požiarov môže ohrozovať pacientov podstupujúcich chirurgické zákroky. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnil vedecký žurnál Anesthesiology, píše TASR.



"Dym z lesných požiarov predstavuje výrazné zdravotné riziko najmä pre ľudí trpiacich ochoreniami srdca, pľúc, obezitou, ale aj u novorodencov, malých detí a ďalších zraniteľných skupín," uviedol Vijay Krishnamoorthy, primár oddelenia intenzívnej medicíny Dukeovej zdravotníckej univerzity v meste Durham v Severnej Karolíne.



Podľa autorov štúdie môže dym okrem interferencie s anestéziou negatívne ovplyvniť aj proces zotavovania pacientov. Obsahuje totiž zmes jemných častíc a chemikálií, ktoré po vdýchnutí prechádzajú do krvného obehu a môžu poškodiť srdce a pľúca, vyvolať zápal, poškodiť výstelku ciev alebo vytvárať zrazeniny schopné upchať menšie cievy. Vdychovanie dymu tiež zvyšuje riziko infarktu, srdcovej arytmie, zlyhania srdca či mŕtvice.



Všetky tieto faktory zvyšujú u pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok riziko vzniku komplikácií, dodávajú vedci. Počas období výraznejšieho znečistenia vzduchu sa to prejavuje napríklad zvýšeným rizikom vzniku respiračných problémov u detí trpiacich astmou.



"Dúfame, že anestéziológovia vďaka našej štúdii spoznajú potenciálny vplyv dymu z lesných požiarov na pacientov. Zároveň dúfame, že sa do povedomia dostane aj naliehavá potreba získať ďalšie informácie a podniknúť kroky, ktoré tieto riziká pomôžu zmierniť," vyhlásil Krishnamoorthy.



Štúdia odporúča vykonať ďalší výskum vplyvu dymu z lesných požiarov na anestéziu a chirurgické zákroky. Získané informácie môžu podľa vedcov pomôcť pri plánovaní chirurgických zákrokov na obdobia nižšieho znečistenia ovzdušia s nižším rizikom vzniku komplikácií.