Dym z lesných požiarov na ruskom Ďalekom východe dosiahol na Aljašku

Moskva/Juneau 23. júla (TASR) – Dym z lesných požiarov v Jakutskej republike na ruskom Ďalekom východe prenikol až na Aljašku, informovala vo štvrtok agentúra TASS s odvolaním sa spravodajskú televíziu CNN.



Mesto Jakutsk je známe ako jedno z najchladnejších miest na svete. Teraz je však zastreté dymom z neďalekých prírodných požiarov, ktoré vyvolala vlna horúceho počasia. Oheň je taký veľký a vetry sú také mocné, že dym z požiarov v Jakutsku dosiahol až na Aljašku.



Podľa aljašských médii dym z Jakutska neprenikol na Aljašku prvýkrát. Podobná situácia sa tam vyskytla aj vlani.



Podľa údajov jakutského ministerstva ekológie sa na území Jakutska v súčasnosti vyskytuje 227 prírodných požiarov s celkovou rozlohou približne 1,5 milióna hektárov, píše Interfax.



V súčasnosti tam hasia 66 požiarov s celkovou rozlohou asi pol milióna hektárov. Dym z požiarov pritom znečistil ovzdušie v 107 obciach a mestách republiky vrátane hlavného mesta Jakutsk.



V Jakutsku dochádza k lesným požiarom prakticky každoročne. Lesy sa tam rozprestierajú na viac ako 256 miliónoch hektárov, čo je viac ako 84 percent celkovej rozlohy republiky. Vlani tam lesné požiare zachvátili územie s rozlohou viac ako šesť miliónov hektárov.



Rozsiahle prírodné požiare v súčasnosti zažívajú aj USA. New York a ďalšie mestá na východe Spojených štátov zahalil v stredu sivý opar, ktorý spôsobili rozsiahle požiare na západe USA, a to najmä v Oregone.



Podľa odborníkov, ktorých citovala AP, má toto „ohnivé peklo" v USA na svedomí vlna horúčav spojená s klimatickými zmenami.



Zmeny podnebia napríklad spôsobili, že západ USA sa za uplynulých 30 rokov stal oveľa teplejším a suchším. Podľa AP to znamená, že obrovských lesných požiarov bude v nasledujúcich rokoch pribúdať, takže aj boj proti ohnivému živlu bude v budúcnosti ešte ťažší.