DZURINDA: Hanbím sa za dnešnú politiku, ja som Mečiara nikdy neurážal

M. Dzurinda v diskusii reaguje na tému rozviazania rúk orgánom činným v trestnom konaní:



-Rád by som povedal niečo pozitívne. Ale ak mi poviete, že vláda uvoľnila ruky orgánom činným v trestnom konaní, tak to je predsa úplne samozrejmé, to nemôže byť prezentované ako výsledok vládnutia.-



-Keď sme v rokoch 1998 až 2006 bojovali proti mafii, ma ani nenapadlo chváliť sa tým, že sme rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní.-



-Keď sa na svahu na Štrbskom Plese stal incident s pánom Černákom, vrátil som sa do vládnej vily na Kamzík a požiadal ochranku, že chcem vypovedať. Policajti to naveľa, naveľa spísali a potom ho dva dni naháňali po Tatrách. Ľudia sa mi rehotali. Všetci mi ukazovali, v ktorom okne má frajerku, len policajti ho nevedeli zobrať. Potom som sa dozvedel, že v noci bol na Štrbskom Plese pán Spišiak, prezident Policajného zboru. Ale premiéra nenavštívil. Dodnes mi to pán Palko nevysvetlil. Veď to bola vážna politická téma. To nebola sranda, bolo to o tom, kto vládne v tejto krajine. Či inštitúcia alebo mafián.-

Bratislava 18. marca (Teraz.sk) – Aj keď expremiér Mikuláš Dzurinda prešiel mimoriadne tvrdým politickým súbojom s Vladimírom Mečiarom a padali aj expresívne výrazy, nikdy sa neuchýlil k snahe súpera ponižovať a útočiť na jeho ľudskú dôstojnosť. O to ťažšie sa mu sledujú dnešné politické prestrelky, ktoré tieto hranice bežne prekračujú. Povedal to v TASR TV.So svojou pripravovanou stranou Modrí – Európske Slovensko chce Dzurinda tlačiť na návrat politickej kultúry, ktorá nebude neustále polarizovať spoločnosť osobnými urážkami politikov.tvrdí Dzurinda.Poukazuje pritom napríklad na tvrdé výrazy, ktoré padli v diskusii v Michalovciach.pýta sa.Bývalý dvojnásobný premiér považuje návrat do politiky za vec osobného rozhodnutia.tvrdí. Pripomína, že do politiky sa po rokoch dokázal vrátiť bývalý český premiér a neskôr prezident Miloš Zeman, o návrate uvažuje v Poľsku Donald Tusk.spomína Dzurinda.Zeman si podľa neho na Vysočine oddýchol a neskôr pri prezidentskej kandidatúre zužitkoval svoju relatívne dobrú reputáciu s predchádzajúceho pôsobenia v politike.On sám pôvodne uvažoval skôr o tom, že by radil novej generácii politikov, dnes ale už vidí, že to nemusí stačiť. V prípade dohody je ochotný akceptovať aj pozíciu lídra Modrých.tvrdí.Tím Modrých tvoria podľa neho väčšinou nové tváre, vekový priemer je 38 rokov. Napríklad v ekonomickej oblasti sa však budú môcť oprieť o rady bývalého ministra financií Ivana Mikloša.uviedol Dzurinda.Skúsenosti sú podľa dôležité preto, aby tím bol schopný dosahovať v práci reálne výsledky a nie o nich iba rozprávať. Dzurinda tvrdí, že ho menej zaujíma politika Roberta Fica, Petra Pellegriniho alebo Borisa Kollára a viac to, či jeho strana dokáže predstaviť vlastnú životaschopnú alternatívu.Aktuálny stav slovenskej ekonomiky, ale aj celkový stav spoločnosti je podľa Dzurindu zlý.tvrdí.Na poznámku, že priority jeho strany v oblasti politickej kultúry, školstva, zdravotníctva, ekonomiky či vyrovnávania regionálnych rozdielov majú aj iné strany Dzurinda reaguje, že napríklad on osobne má za sebou konkrétne výsledky práce v týchto oblastiach.uzavrel Dzurinda.