DZURINDA: Kamaráti Kremľa lídra majú, zástancovia EÚ a NATO nie

Dzurinda o prijímaní ústavy v roku 1992

Bratislava 1. septembra (Teraz.sk) – Zatiaľ čo priatelia Kremľa a kritici euroatlantickej politicky na Slovensku svojho politického lídra majú, zástancom politiky Európskej únie a NATO takáto politická osobnosť chýba. V TASR TV to povedal predseda strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda.Na otázku, prečo podpora euroatlantickej politiky medzi ľuďmi na Slovensku počas posledných troch rokov nestúpla, ak sa k nej jednoznačne hlásili všetky vlády tohto volebného obdobia, Dzurinda odpovedal, že aj politika je podľa neho remeslo, ktoré treba vedieť robiť.Politický líder podľa neho potrebuje skúsenosti, kvalitný tím spolupracovníkov a hodnotovú konzistentnosť, ktorá mu pomôže pri vytyčovaní konkrétnych cieľov.konštatoval Dzurinda.Lídra Smeru-SD Roberta Fica považuje za oportunistu, ktorý najskôr kritizoval plánované zavedenie eura a neskôr sa ním chválil.spomína Dzurinda.Napriek opakovaným vyhláseniam Smeru-SD, že bude pokračovať v európskej a transatlantickej orientácii Slovenska, líder Modrých považuje politiku tejto strany za proruskú a z tohto dôvodu riskantnú.povedal Dzurinda.poznamenal na margo úvah lídra Republiky Milana Uhríka o organizovaní referenda s cieľom vystúpenia z NATO.Strany vládnej koalície tohto volebného obdobia podľa Dzurindu zlyhali nie len ako politickí oponenti Smeru-SD, ale aj pri riadení svojich rezortov.tvrdí Dzurinda.Špeciálne sa pozastavil nad predvolebnými heslami z roku 2020, v ktorých strany sľubovali nepolitickú politiku a za svoju prednosť vydávali práve malé alebo žiadne skúsenosti s výkonom politiky.reaguje Dzurinda.dodáva.Malé skúsenosti s politikou spôsobujú podľa neho problémy aj úradníckej vláde Ľudovíta Ódora.poznamenal Dzurinda.Nechápe, prečo premiér tak dlho váhal s výmenou na poste riaditeľa SIS, ktorú mal vo svojej kompetencii, a na druhej strane vlastného ministra vnútra v osobe Ivana Šimka vôbec nepodržal.povedal Dzurinda.Strana Modrí, Most-Híd je podľa neho dlhodobý projekt s cieľom priniesť voličom solídnu stredopravú konzervatívno – liberálnu stranu, radi by však uspeli už vo svojich prvých voľbách. Dzurinda tvrdí, že rýchlejší rast preferencií strany paradoxne brzdí strach voličov z prepadnutia hlasu v prípade, že neprekročia päťpercentný prah pre vstup do parlamentu.povedal.Program strany Modrí, Most-Híd je prioritne orientovaný na naštartovanie ekonomiky, ktorá je podľa Dzurindu v mimoriadne zlom stave, majú však pripravené aj reformy v oblastiach zdravotníctva, školstva a kultúry. Špeciálnou prioritou je cieľ zapojiť slovenské firmy do zákaziek súvisiacich s budúcou obnovou Ukrajiny. Slovensko má podľa neho významné kapacity vo výrobe ocele, aj strojárenskej a automobilovej výrobe.“ pripomenul Dzurinda rozvoj prihraničných regiónov Rakúska po našom vstupe do EÚ.Pri príležitosti dnešného štátneho sviatku Dzurinda pripomenul hektické obdobie, v ktorom text ústavy vznikal.poznamenal na margo jedného z posledných pokusov zachrániť spoločný štát Čechov a Slovákov.dodáva Dzurinda. V lete 1991 sa to podľa neho "začalo valiť" a zastavilo sa to až parlamentnými voľbami 1992.spomína Dzurinda.Bol to podľa neho veľmi dramatický rok, zvlášť pre kresťanských demokratov, ktorí Mečiarovu cestu k samostatnosti Slovenska nepodporovali.tvrdí.K úvahám o potrebe napísania úplne novej ústavy je Dzurinda skeptický.povedal.uzavrel Dzurinda.