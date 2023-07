DZURINDA: Nechcem sa pozerať, ako Slovensko upadá

Bratislava 15. júla (Teraz.sk) – Dôvodom návratu Mikuláša Dzurindu do politiky nie sú osobné ambície, ale opakované zlyhávanie slovenských politických reprezentácií a dlhodobo negatívne trendy prakticky vo všetkých sektoroch spoločnosti. V TASR TV to povedal líder strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda.Posledných desať rokov sa bývalý dvojnásobný premiér podľa vlastných slov venoval európskej politike a na Slovensku chcel skôr len radiť nastupujúcej politickej generácii.konštatuje.Tvrdí, že primárnou motiváciou pre neho nie je snažiť sa znovu získať funkcie, ktoré zastával už v minulosti, ale dosiahnuť posun v slovenskej politike.vyhlásil.Za problém považuje veľmi nízku kultúru politiky, ale aj praktickú manažérsku neschopnosť politickej reprezentácie.pripomína Dzurinda.Tvrdí, že v minulosti preukázal schopnosť o problémoch nie iba hovoriť, ale ich aj postupne, jeden po druhom riešiť. Za takéto riešenie považuje aj rozhodnutie svojich vlád privatizovať strategické podniky. Pripomína, že Slovensko bolo po poslednej vláde Vladimíra Mečiara v katastrofálnej finančnej situácii.vyhlásil Dzurinda s tým, že ekonomická kondícia Slovenska sa počas jeho dvoch vlád výrazne zlepšila.Spojenectvo s Mostom-Híd László Sólymosa považuje za zárodok niečoho, čo môže napokon dospieť k slovenskej variante nemeckej kresťanskodemokratickej a kresťansko-sociálnej únie CDU/CSU.priznáva. V kampani sa opiera aj o podporu svojho bývalého koaličného partnera Bélu Bugára. Tvrdí, že ako spojenec nie je jednoduchý, lebo dôrazne presadzuje vlastné politické priority, na dohodu s ním sa však vždy dá spoľahnúť.tvrdí Dzurinda.Za jednu z mála v princípe dobre nastavených politík tohto volebného obdobia považuje Dzurinda postoje Slovenska ku konfliktu na Ukrajine. Aj tu by však privítal komplexnejší politický manažment.upozornil. Napríklad vstup Slovenska a Česka do Európskej únie podľa neho výrazne pomohol prihraničným regiónom Rakúska. Budúci rozvoj Ukrajiny podľa Dzurindu môže podporiť regióny na východe Slovenska, potrebná infraštruktúra na hraniciach však chýba.pripomenul Dzurinda.