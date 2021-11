Minulý rok v Európe kleslo užívanie antibiotík

Štokholm 18. novembra (TASR) - Užívanie antibiotík v Európe v roku 2020 kleslo, oznámilo vo štvrtok Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Píše o tom agentúra DPA.



Celkovo spotreba liekov, ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnych chorôb, klesla o vyše 15 percent, spresnilo ECDC vo vyhlásení.



Jedným dôvodom môže byť to, že k lekárovi išlo kvôli pandémii menej ľudí a tak bolo predpísaných menej antibiotík, vysvetlilo ECDC.



Ďalším dôvodom môže byť to, že vzniklo menej infekcií dýchacích ciest, ktoré nespôsobil koronavírus – ľudia totiž nosili rúška, udržiavali si čisté ruky a zachovávali sociálny odstup.



Európska zdravotnícke úrady však upozornili, že stupeň odolnosti ľudí voči antibiotikám je stále vysoký. Preto odporúčajú naďalej znižovať nepotrebné užívanie týchto liekov.



"Antimikrobiálna rezistencia je tichá pandémia, ktorá prebieha tu a teraz," vyhlásila Stella Kyriakidisová, komisárka Európskej únie pre zdravie a bezpečnosť potravín. "Ľudia umierajú, pretože tieto lieky už neúčinkujú, a my musíme okamžite posilniť kroky proti tomu," dodala.



Antimikrobiálna rezistencia je odolnosť voči liekom, ktorými sa liečia infekcie spôsobené baktériami.