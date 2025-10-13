< sekcia Import
ECO - INVESTMENT a NOÚ spojili sily v prospech pacientov
V Národnom onkologickom ústave v Bratislave pribudlo nové miesto, ktoré si pacienti rýchlo obľúbili. Priestor, ktorý dovtedy takmer nikto nenavštevoval a slúžil skôr ako chodba so zopár staršími kreslami, sa vďaka podpore spoločnosti ECO-INVESTMENT a.s. zmenil na pacientsku zónu – tiché, pohodlné miesto na stretnutia s návštevami, čítanie či oddych mimo izby.
Autor OTS
Bratislava 13. októbra (OTS) - Dnes v nej pacientov víta nové sedenie, mäkké gauče, knižnica s aktuálnymi knihami a atmosféra, ktorá skôr než nemocnicu pripomína kultúrne centrum alebo modernú čitáreň. Zóna sa stala prirodzenou súčasťou života na oddeleniach – miestom, kde si ľudia prichádzajú oddýchnuť od monotónnosti liečby.
Miesto, ktoré má význam aj pre psychiku
Z pohľadu psychológov má takéto prostredie pre onkologických pacientov veľký význam. Možnosť opustiť izbu, porozprávať sa s návštevou, posedieť si v tichu alebo len na chvíľu zmeniť prostredie pomáha znižovať stres a úzkosť, ktoré liečbu často sprevádzajú.
Pacientska zóna tak funguje ako prirodzené miesto stretávania. „Niektorí pacienti si sem nosia kávu, iní knihu alebo notebook, a niektorí tu len pokojne sedia a pozerajú z okna. Veľmi sa im páčia najmä živé kvety, ktoré sú v nemocniciach vzácnosťou. Preto sme vybrali zopár takých, ktoré sú uzavreté v sklenenej nádobe, ale sú živé a darí sa im,“ povedala Martina Bencová Utešená z komunikačného oddelenia Národného onkologického ústavu.
Súčasťou zóny je aj kaderníctvo pre pacientov
V pacientskej zóne sa nachádza aj novootvorené onkologické kaderníctvo, ktoré v priestoroch zóny vzniklo. Pacienti tu môžu bezplatne využiť úpravu vlasov či iné služby, ktoré sú pre nich často dôležitou súčasťou návratu sebavedomia počas liečby. „Pomoc nemocniciam vnímame ako prirodzenú zodpovednosť. Keď nás Národný onkologický ústav oslovil s myšlienkou vytvoriť pre pacientov takéto miesto, rozhodnutie bolo rýchle. Ide o malý projekt, ktorý však má veľký význam. Pomáha ľuďom prežiť náročné obdobie o niečo ľahšie,“ povedal Milan Fiľo, prezident a predseda dozornej rady ECO-INVESTMENT a.s.
Spoločnosť ECO – INVESTMENT a.s. sa dlhodobo venuje podpore zdravotníctva, kultúry a vzdelávania. „Filantropia by nemala byť otázkou PR, ale kultúry a postoja. Ak môžeme, radi pomôžeme tam, kde to má zmysel,“ dodal Milan Fiľo.
Foto: ECO – INVESTMENT a.s
Dlhodobá podpora a zodpovedné podnikanie
ECO-INVESTMENT a.s. sa v minulosti zapojil do viacerých verejnoprospešných projektov – od pomoci nemocniciam počas pandémie až po podporu vzdelávacích a sociálnych iniciatív. Spoločnosť dlhodobo zdôrazňuje zodpovedné podnikanie ako súčasť svojej identity.
Nový rytmus nemocnice
Pacientska zóna dnes žije vlastným tempom. Tichým, pokojne pulzujúcim. Nie je to len zrenovovaný priestor, ale miesto, kde sa ľudia môžu na chvíľu cítiť ako mimo nemocnice. A to je pri liečbe, ktorá preverí nielen telo, ale aj dušu, viac než len príjemný bonus.
Miesto, ktoré má význam aj pre psychiku
Z pohľadu psychológov má takéto prostredie pre onkologických pacientov veľký význam. Možnosť opustiť izbu, porozprávať sa s návštevou, posedieť si v tichu alebo len na chvíľu zmeniť prostredie pomáha znižovať stres a úzkosť, ktoré liečbu často sprevádzajú.
Pacientska zóna tak funguje ako prirodzené miesto stretávania. „Niektorí pacienti si sem nosia kávu, iní knihu alebo notebook, a niektorí tu len pokojne sedia a pozerajú z okna. Veľmi sa im páčia najmä živé kvety, ktoré sú v nemocniciach vzácnosťou. Preto sme vybrali zopár takých, ktoré sú uzavreté v sklenenej nádobe, ale sú živé a darí sa im,“ povedala Martina Bencová Utešená z komunikačného oddelenia Národného onkologického ústavu.
Súčasťou zóny je aj kaderníctvo pre pacientov
V pacientskej zóne sa nachádza aj novootvorené onkologické kaderníctvo, ktoré v priestoroch zóny vzniklo. Pacienti tu môžu bezplatne využiť úpravu vlasov či iné služby, ktoré sú pre nich často dôležitou súčasťou návratu sebavedomia počas liečby. „Pomoc nemocniciam vnímame ako prirodzenú zodpovednosť. Keď nás Národný onkologický ústav oslovil s myšlienkou vytvoriť pre pacientov takéto miesto, rozhodnutie bolo rýchle. Ide o malý projekt, ktorý však má veľký význam. Pomáha ľuďom prežiť náročné obdobie o niečo ľahšie,“ povedal Milan Fiľo, prezident a predseda dozornej rady ECO-INVESTMENT a.s.
Spoločnosť ECO – INVESTMENT a.s. sa dlhodobo venuje podpore zdravotníctva, kultúry a vzdelávania. „Filantropia by nemala byť otázkou PR, ale kultúry a postoja. Ak môžeme, radi pomôžeme tam, kde to má zmysel,“ dodal Milan Fiľo.
Foto: ECO – INVESTMENT a.s
Dlhodobá podpora a zodpovedné podnikanie
ECO-INVESTMENT a.s. sa v minulosti zapojil do viacerých verejnoprospešných projektov – od pomoci nemocniciam počas pandémie až po podporu vzdelávacích a sociálnych iniciatív. Spoločnosť dlhodobo zdôrazňuje zodpovedné podnikanie ako súčasť svojej identity.
Nový rytmus nemocnice
Pacientska zóna dnes žije vlastným tempom. Tichým, pokojne pulzujúcim. Nie je to len zrenovovaný priestor, ale miesto, kde sa ľudia môžu na chvíľu cítiť ako mimo nemocnice. A to je pri liečbe, ktorá preverí nielen telo, ale aj dušu, viac než len príjemný bonus.