ZAUJÍMAVÝ NÁLEZ: Objavili sochu podobnú sfinge z rímskej doby

Káhira 6. marca (TASR) - Sochu podobnú sfinge a zvyšky svätyne objavili archeológovia v starovekom chráme na juhu Egypta. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP, ktorá sa odvolala na miestne úrady.



Artefakty sa našli v chráme Dendera v guvernoráte Kená, 450 kilometrov južne od hlavného mesta Káhira, oznámilo vo vyhlásení ministerstvo pre cestovný ruch a pamiatky.



Vedci sa domnievajú, že usmievavé črty nájdenej sochy môžu naznačovať podobu rímskeho cisára Klaudia, ktorý v rokoch 41-54 n. l. rozšíril vládu Ríma do severnej Afriky, uviedlo ministerstvo.



Socha je omnoho menšia ako svetoznáma Sfinga v komplexe pyramíd v Gíze, ktorá sa týči do výšky 20 metrov.



Archeológovia objavili aj kamennú dosku z rímskej doby s démotickými a hieroglyfickými nápismi, ktoré by mohli odhaliť viac informácií o soche a okolitej lokalite.



Vo vápencovej svätyni zatiaľ identifikovali dvojvrstvovú plošinu a hlineno-tehlovú nádobu z byzantského obdobia.



Egyptskí vedci začiatkom marca predstavili objav dlhej komory vo vnútri Veľkej pyramídy v Gíze. Ide o prvý takýto priestor, ktorý bol objavený na severnej strane tejto starovekej stavby.



Egypt sa často verejne chváli starovekými objavmi, aby prilákal viac turistov, ktorí sú pre túto severoafrickú krajinu hlavným zdrojom zahraničnej meny. Tento sektor zaznamenal dlhý útlm po politických nepokojoch a násilnostiach, ktoré v Egypte nasledovali po povstaní v roku 2011.