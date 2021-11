Buffalo vymenilo Eichela za Tucha, Krebsa a 1. kolo draftu

Las Vegas 4. novembra (TASR) - Americký hokejista Jack Eichel po šiestich rokoch opúšťa klub NHL Buffalo Sabres. "Šable" ho vo štvrtok vymenili do tímu Vegas Golden Knights. Kluby nezverejnili detaily transakcie, no televízia TSN na svojom webe informovala, že "rytieri" za 25-ročného centra obetovali útočníkov Alexa Tucha, nádejného Peytona Krebsa, voľbu v 1. kole budúcoročného draftu a právo výberu v 3. kole draftu v roku 2023. Sabres okrem Eichela poslali do Vegas aj svoju voľbu v 3. kole draftu 2023.



Výmena ukončila niekoľkomesačnú ságu ohľadom Eichelovej budúcnosti. Sabres dlho viedli s hviezdnym útočníkom spor o to, ako liečiť jeho zranenie krku. Eichel požadoval vyriešiť jeho problémy unikátnou operáciou, pri ktorej by mu vymenili medzistavcovú platničku. Buffalo preferovalo tradičnejší spôsob pomocou fúzie. Podľa Sabres sa Eichelom navrhovaná operácia totiž ešte nikdy nerealizovala na hráčovi NHL. Američana medzitým zbavili kapitánstva.



Eichel vyjadril svoju túžbu z Buffala odísť, no nebolo ľahké nájsť záujemcu, ktorý by ponúkol žiadanú vysokú protihodnotu a zároveň bol ochotný splniť hráčove požiadavky ohľadom operácie. Napokon ho ulovili Golden Knights, ktorí si berú z Buffala aj hráčov kontrakt, platný až do roku 2026, s priemerným ročným zárobkom 10 miliónov dolárov.



Elitný útočník, ktorý reprezentoval USA aj na MS 2019 v Košiciach a Bratislave, by podľa TSN mal operáciu podstúpiť čoskoro a vrátiť sa na ľad o zhruba štyri mesiace. V minulej sezóne stihol odohrať iba 21 stretnutí, v ktorých nazbieral dva góly a 16 asistencií. Celkovo nastúpil v zámorskej profilige v 375 dueloch základnej časti, v ktorých nastrieľal 139 gólov a pridal 216 asistencií. S Buffalom nikdy nepostúpil do play off, takže na svoj prvý zápas vo vyraďovačke NHL stále čaká.