EL: Slavia do osemfinále, Schranz skóroval proti Servette Ženeva

6. kolo skupinovej fázy EL



E-skupina:



Real Union Saint-Gilloise - FC Liverpool 2:1 (2:1)



Góly: 32. Amoura, 43. Puertas - 40. Quansah







LASK Linz - FC Toulouse 1:2 (0:0)



Góly: 61. Ljubičič - 54. Dallinga, 83. Suazo







F-skupina:



Stade Rennes - FC Villarreal 2:3 (1:1)



Góly: 37. Assignon, 79. Blas - 36. Moreno (11 m), 63. Akhomach, 80. Parejo







Panathinaikos Atény - Maccabi Haifa 1:2 (0:1)



Góly: 90.+7 Ioannidis - 20. David, 74. Chery







G-skupina:



AS Rím - Šeriff Tiraspoľ 3:0 (2:0)



Góly: 11. Lukaku, 32. Belotti, 90.+3 Pisilli







Slavia Praha - Servette Ženeva 4:0 (4:0)



Góly: 15. Doudera, 25. SCHRANZ, 30. a 45.+1 Chytil



/Schranz dal gól a hral celý zápas, Hromada (obaja Slavia) do 35. minúty/







H-skupina:



Bayer Leverkusen - FK Molde 5:1 (3:0)



Góly: 6. Schick, 22. Tapsoba, 25. Ellingsen (vl.), 60. Hložek, 70. Mbamba - 76. Kitolano







Karabach Agdam - BK Häcken 2:1 (2:0)



Góly: 1. Leandro Andrade, 45.+4 Benzia - 90.+4 Husejnov (vl.)

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz prispel gólom k víťazstvu Slavie Praha nad Servette Ženeva 4:0 vo štvrtkovom zápase záverečného 6. kola skupinovej fázy Európskej ligy. Vďaka presvedčivému triumfu sa český klub udržal na čele tabuľky G-skupiny a postúpil z prvého miesta priamo do osemfinále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže.Slavia si vďaka víťazstvu udržala dvojbodový náskok pred AS Rím, ktorý zdolal Šeriff Tiraspoľ 3:0. Taliansky tím sa prebojoval do ďalšej fázy z druhého miesta, o postup medzi šestnástku najlepších zabojuje v šestnásťfinále. Ženeva obsadila 3. miesto a z Európskej ligy sa presunie do Európskej konferenčnej ligy, v ktorej ju čaká šestnásťfinále. Pre Tiraspoľ sa účinkovanie v pohárovej Európe skončilo.FC Liverpool bez viacerých hráčov základnej zostavy prehral na ihrisku Real Union Saint-Gilloise 1:2, no napriek druhej strate bodov zostal na prvej priečke E-skupiny. Tú mal istú už pred záverečnými súbojmi. Druhé miesto obsadil francúzsky Toulouse, ktorý sa so skupinovou fázou rozlúčil víťazstvom na ihrisku LASK Linz 2:1.V H-skupine potvrdil svoju suverenitu Leverkusen, ktorý rozdrvil Molde 5:1. Do osemfinále postúpil bez straty bodu, nórsky tím bude pokračovať v EKL. Z druhého miesta v "háčku" postúpili hráči Karabachu, ktorí si vo štvrtok poradili s najslabším tímom skupiny BK Häcken 2:1.