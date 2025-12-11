< sekcia Import
Encyklopédia pre každého fanúšika najpopulárnejšieho športu sveta
Futbal je fenomén, ktorý spája ľudí na každom kontinente.
Autor OTS
Bratislava 11. decembra (OTS) - Od Argentíny až po Zimbabwe nadšenci všetkých vekových kategórií kopú do lopty na ihriskách či s napätím sledujú úspechy miestnych a národných tímov. Kniha 1001 futbalových klubov pozýva čitateľov na neobyčajnú cestu okolo sveta, na ktorej objavia kluby veľké aj malé, známe aj prekvapivé – všetky však niečím jedinečné.
Publikácia 1001 futbalových klubov predstavuje tímy z celého sveta: od slávnych futbalových gigantov ako Manchester United, Boca Juniors či ďalších európskych, juhoamerických a ázijských legiend, až po lokálnych hrdinov, ktorí si získali srdcia svojich komunít – napríklad FC Motagua z Hondurasu, Phnom Penh Crown z Kambodže či Koloale FC zo Šalamúnových ostrovov.
Foto: Slovart
Kniha prináša dejiny 1001 najvýznamnejších klubov, ktoré tvoria víťazstvá a prehry, veľké mená hráčov, nezabudnuteľné momenty, dramatické derby, ale aj množstvo kuriozít a anekdot. Špeciálnu pozornosť venuje samotným fanúšikom – lojálnym priaznivcom, ktorí sú dušou každého tímu. Ich vášeň, emócie a oddanosť vytvárajú atmosféru, ktorá robí z futbalu jedinečný spoločenský a kultúrny jav.
Na svoje si prídu aj domáci fanúšikovia: súčasťou knihy sú profily najznámejších českých a slovenských klubov, ktoré dopĺňajú svetový prehľad a ukazujú, že futbalová vášeň má silné miesto aj u nás.
1001 futbalových klubov je bohatá, vizuálne atraktívna a informačne nabitá publikácia pre každého, kto miluje futbal – či už ako skalný fanúšik, zberateľ futbalových príbehov, alebo zvedavý cestovateľ po športovej mape sveta.
