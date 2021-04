Na jar treba mať v lese psa vždy na vôdzke

Humenné 16. apríla (TASR) – Správať sa v prírode ohľaduplne, stíšene, pokojne a pokorne platí zvlášť v jarnom období, keď sa zo zimnej letargie prebúdza väčšina živočíchov a rodí sa v nej nový život. Neohľaduplné správanie človeka, prípadne jeho nevedomosť môže mať na čerstvo narodené mláďatá až tragické následky. Majitelia psov by mali mať na pamäti, že na jar treba mať psa v lese výlučne na vôdzke.



Aj keď zákon o poľovníctve povoľuje v poľovnom revíri voľný pohyb psa do vzdialenosti 50 metrov od osoby, ktorá ho vedie, zoológ zo Správy Národného parku Poloniny Tomáš Didirka upozorňuje, že keďže voľne pustený pes vystupuje v prírode v úlohe predátora, dokáže zvlášť v jarnom období "narobiť veľkú neplechu". "Pes zvieratá plaší a stresuje, rozdeľuje mláďatá od ich rodičov. Aj keď vyzerá psí miláčik akokoľvek nevinne a mierumilovne, vie mláďatká, ale aj ich rodičov, ktorí často odvádzajú pozornosť od svojho potomstva alebo ho bránia pred nebezpečenstvom, usmrtiť alebo uštvať tak, že napokon zahynú," ozrejmil pre TASR.



Podľa slov pracovníčky pre environmentálnu výchovu správy poloninského národného parku Ivety Buraľovej prichádzajú spomedzi cicavcov na svet najskôr - v decembri až februári - mláďatá medveďa hnedého, potomkovia rysa ostrovida sa rodia ako posledné - v máji až júni. Ako uviedla pre TASR, narušiť ich pokoj a ohroziť ich zdravie či život však okrem voľne pustených psov vedia aj ľudia. "Platí pravidlo, že v prípade nájdenia mláďat v prírode sa ich nedotýkame, ani ich neberieme so sebou. V opačnom prípade im nepomáhame, ale, naopak, ubližujeme," upozornila s tým, že o zdanlivo opustených mláďatách ich rodičia vedia, osamote ich nechávajú zámerne, zvyčajne preto, aby neprilákali predátorov. Pripomenula, že zvieratá majú veľmi dobre vyvinutý čuch a mláďatá nasiaknuté ľudským pachom matky odvrhnú. "Najlepším riešením je nálezisko čo najrýchlejšie opustiť, aby sa rodič k svojim mláďatám mohol bezpečne vrátiť," ozrejmila.



Ako tiež Buraľová doplnila, osobitný pokoj tiež potrebujú vtáky v čase hniezdenia. "Najpočetnejšia je skupina vtákov, ktoré začínajú hniezdiť v priebehu apríla a ich mláďatá vyletujú z hniezd v júni, prípadne ešte neskôr," priblížila s tým, že aj pre ne je dôležité, aby sa človek pri potulkách jarnou prírodou nepribližoval k ich obývaným hniezdam.