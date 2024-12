Na webe SHMÚ pribudli dva nové modely predpovede kvality ovzdušia

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pribudli nové modely predpovede kvality ovzdušia. Zahŕňajú predpovede z modelu CMAQ, ktorý je prevádzkovaný na superpočítači SHMÚ, a z regionálneho modelu CAMS. Z tohto modelu uverejňujú odborníci aj predpoveď púštneho prachu, ktorá umožňuje sledovať presun častíc z púští a ich potenciálny vplyv na kvalitu ovzdušia v Európe. SHMÚ o tom informovalo na sociálnej sieti.



Predpovedanie kvality ovzdušia je podľa Dušana Štefánika z úseku emisie a kvalita ovzdušia SHMÚ určené dvoma faktormi. Ide o emisie a meteorologické podmienky. "Na to, aby sme predpovedali kvalitu ovzdušia potrebujeme predpovede počasia, ktoré u nás na SHMÚ robia numerickí meteorológovia, ktorých výstupy vidíte často v modeli Aladin. My tento model berieme a doň primiešame emisie, ktoré predpokladáme, že ľudia vypúšťajú a na základe toho sa vypočítajú koncentrácie znečisťujúcich látok na nasledujúce dni," priblížil Štefánik.



Takéto predpovede pomáhajú odborníkom pri vydaných výstrahách určiť, aké sú rozptylové podmienky a či sa bude kvalita ovzdušia zhoršovať alebo zlepšovať, tvrdí Štefánik.



Kvalitu ovzdušia zhoršuje podľa odborníka najmä lokálne vykurovanie. "Ľudia často kúria nevhodnými palivami, odpadom alebo nevysušeným drevom, takže najhoršia kvalita ovzdušia je práve v takých menších sídlach, kde veľa ľudí kúri tuhým palivom. V súčasnosti je to v Jelšave (okres Revúca) a Plášťovciach (okres Levice), ale problémy má aj stanica Veľká Ida (okres Košice-okolie), ktorá je blízko U. S. Steelu. Tam predpokladáme, že ide o kombináciu lokálnych kúrenísk a prašnosti z prevádzky," skonštatoval Štefánik.