SHMÚ: Na západnom a strednom Slovensku je miestami až extrémne sucho

Bratislava 24. júla (TASR) - Aktuálne je na západnom a strednom Slovensku miestami mierne až extrémne sucho. Najhoršia situácia je na Orave, v Žiarskej kotline a v okolí Topoľčian. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Záhorí a Dolnom Považí. Pre TASR to uviedol meteorológ a klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Maroš Turňa.



"Aktuálne nám reportéri z oblasti poľnohospodárstva a ovocinárstva na strednom a západnom Slovensku hlásia stredné až ťažké poškodenie suchom. Odhadovaná strata výnosov 30 až 40 percent je v okresoch Senec a Piešťany, pričom najohrozenejšie sú obilniny," priblížil Turňa. Pokročilé prejavy sucha hlásia lesníci v okresoch Piešťany a Hlohovec.



Deficit pôdnej vlahy je najvyšší, mínus 40 až mínus 60 milimetrov, na severozápade Slovenska, pričom na Orave je deficit do mínus 80 milimetrov. Nadbytok vlahy je podľa Turňu lokálne na juhovýchode najviac plus 40 až 60 milimetrov.



"V porovnaní s minulým rokom je situácia ešte stále lepšia. Minulý rok, presne 24. júla, bolo extrémne sucho až na polovici územia. Teraz je to len 0,5 percenta územia. Relatívne nasýtenie pod desať percent bolo na viac ako polovici územia, pričom šlo hlavne o južnú časť Slovenska," skonštatoval klimatológ.



Poukázal, že tento týždeň sa má výraznejšie ochladiť a zrážky by sa mali vyskytnúť na viacerých miestach. Stále však bude pretrvávať zhoršená situácia, najmä na západnom Slovensku, v oblasti Považia a Ponitria.