Bratislava 23. decembra (TASR) - Zviera ako darček na Vianoce by nemalo byť prekvapením. Pri nezodpovednom rozhodnutí totiž končia šteniatka vyhodené na ulici či v preplnených útulkoch. Pred zaobstaraním si zvieraťa domov treba zvážiť niekoľko vecí. Upozornila na to iniciatíva Zvierací ombudsman a občianske združenie Sloboda zvierat.



"Šteniatko nie je darček, je to živý tvor, záväzok na desať až 15 rokov. Človek, samozrejme, nevie predvídať mnohé udalosti, no určite je na mieste si zodpovedať otázky typu, či budem vedieť aj v budúcnosti zabezpečiť potreby zvieraťa, či ho mám kde umiestniť v prípade cesty, či mám dostatok finančných prostriedkov, aby som sa o zviera dokázal postarať aj v prípade potreby liečby," uviedla Zuzana Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman.



Sloboda zvierat aj iniciatíva zároveň poukazujú na množiteľov a priekupníkov so psami. Je ich možné rozpoznať podľa určitých znakov. Množitelia nie sú ochotní ukázať podmienky chovu, pretože zvieratá bývajú držané v zlých hygienických podmienkach alebo preplnených priestoroch. Predaj sa podľa ombudsmana snažia urobiť rýchlo bez záujmu o kupujúceho a tvrdia, že šteniatka sú čistokrvné, ale nedokážu poskytnúť oficiálne doklady.



Ďalším znakom množiteľa je, že šteniatka predávajú za podozrivo nízke ceny v porovnaní s renomovanými chovateľmi. Ponúkajú ich na online bazároch, sociálnych sieťach alebo anonymných kanáloch. Taktiež majú na predaj viacero plemien alebo veľké množstvo šteniat naraz. "Nevykonávajú povinné zdravotné testy na dedičné ochorenia. Šteniatka môžu byť slabé, choré alebo neočkované," skonštatovala iniciatíva.



Pripomína, že šteniatka musia byť pred prvým predajom povinne začipované. Táto povinnosť sa vzťahuje na predávajúceho, ktorý musí psa zaregistrovať najprv na svoje meno. "Množitelia však často obchádzajú túto povinnosť tak, že vám povedia, aby ste si dali šteniatko začipovať sami alebo vám ponúknu možnosť začipovania, ale už na vaše meno, "aby neboli problémy s papierovaním". Tento postup je nezákonný," tvrdí Zvierací ombudsman. Doplnil, že až po predaji by mal veterinárny lekár zmeniť údaje v centrálnom registri zvierat na meno majiteľa, spravidla na základe kúpnej zmluvy alebo iného dokladu o kúpe zvieraťa.



"Chorľavé, problematické a nechcené psy z množiarní sa k nám prirodzene dostávajú počas celého nasledujúceho roka. Je to ako kolotoč, ktorý nikdy nepribrzdí ani nezastaví, pokiaľ bude existovať dopyt po lacných a rýchlo dostupných šteniatkach," skonštatovala Sloboda zvierat, ktorá prevádzkuje 25 útulkov na Slovensku. Dodala, že kritická situácia u nich každoročne nastáva po oslavách Nového roka, keď sa množstvo zvierat zabehne v strese z pyrotechniky svojim majiteľom.