Pri Bratislave je aktuálne najvyššia hustota dropov na celom svete

Bratislava 23. decembra (TASR) - Pri Bratislave je aktuálne najvyššia zistená hustota dropov na celom svete. Aj keď je hustota vysoká, inde na Slovensku sa dropy nevyskytujú. Pri nevhodnom návrhu opatrení na ochranu tohto druhu sa môže stať, že sa do ohrozenia dostane opäť celá populácia. Táto hustota tak je pre dropy aj rizikom. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.



V januári na Slovensku spozorovali 580 dropov. Ornitológovia očakávajú, že táto zima by mohla byť ešte lepšia. Rakúski kolegovia v tohtoročnom decembri narátali v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia a jeho okolí 597 dropov. "Dropy mali na Slovensku namále. Niekoľko rokov na Slovensku vôbec nehniezdili, zimujúce počty dosahovali v 90. rokoch len desiatky jedincov a viac ako 500 jedincov bolo u nás zaznamenaných naposledy v roku 1974," priblížila organizácia.



Nechýbalo podľa nej veľa a drop by z Rakúska, Slovenska a západného Maďarska úplne vymizol. Vďaka obnove biotopov pre dropa v Rakúsku sa však podarilo tento druh zachrániť, vďaka čomu sa začal viac objavovať aj na Slovensku. "No hniezdil len nepravidelne a zimujúce počty boli výrazne nižšie ako teraz," podotkli ornitológovia.



Obnovu biotopov pre dropa sa na Slovensku podarilo rozbehnúť vďaka spolupráci mesta Bratislava a jeho častí, ochranárov, poľnohospodárov a environmentalistov. Vývoj sa podľa SOS/BirdLife odráža nielen na počtoch zimujúcich dropov, ale aj hniezdiacich. Tento rok v SR hniezdilo desať až 12 sliepok, čo je najvyšší počet v posledných desaťročiach. "To však neznamená, že drop je v bezpečí a opatrenia na jeho ochranu už netreba vykonávať. Drop sa vyskytuje na Slovensku len na veľmi malom území, kde môže byť ľahko ohrozovaný vyrušovaním, ak sa nepodarí správne usmerňovať návštevnosť," priblížili ornitológovia s tým, že poľnohospodári čelia nemalým prekážkam pri obnove biotopov a ich údržbe pre komplikovanú legislatívu.