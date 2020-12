Pyrotechnika je pre vtákov stres, môžu prísť aj o život

Bratislava 30. decembra (TASR) – Výbuchy zábavnej pyrotechniky spôsobujú vtákom stres, môžu pri nich prísť o život. Operence vydesené delobuchmi zo spánku alebo odpočinku sú dezorientované. V tme a opare z pyrotechniky ťažko rozoznávajú prekážky ako budovy, zastávky, autá. Informovala o tom riaditeľka organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.



„Denné druhy vtáctva v noci odpočívajú. Potrebujú šetriť drahocennú energiu a cez deň si zohnať potravu. To, že vtáctvo nevidíme, neznamená, že nie je práve tam, kde sme sa rozhodli odpáliť petardu či svetlicu," hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. V zimných dňoch je každá strata energie pre vtáky mimoriadne nebezpečná, podotýka. Ohrozené môžu byť aj nočné druhy, napr. sovy.



Deutschová uvádza zopár rád, ako osláviť príchod nového roka ohľaduplne k vtákom. Namiesto hlučných delobuchov môžu ľudia zvoliť prskavky alebo sviečky. „Eliminujete tak nielen hluk, ale tiež nepríjemné zostatkové toxické látky v prostredí," poznamenala.



Pokračuje, že ak sa pyrotechniky ľudia nevedia vzdať, mali by si vybrať takú, ktorá má len malý dosah v hlučnosti aj svetelných efektov. Pyrotechnika by sa podľa Deutschovej nemala používať v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá.



„Vyhýbajte sa porastom stromov či kríkov, nezamrznutým vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy s obľubou využívajú na odpočinok," povedala.



Aspoň jeden deň pred použitím pyrotechniky by sa mali odstrániť všetky kŕmidlá a iné lákadlá pre vtáctvo. Ak sa odstrániť nedajú, Deutschová radí ich zakryť. Pri nájdení zraneného alebo vysileného vtáčaťa je potrebné okamžite kontaktovať odborníkov a zabezpečiť mu kvalifikovanú pomoc.



„Pozorne dodržiavajte návod na použitie pyrotechniky, ktorú sa chystáte použiť. Tieto pokyny často obsahujú aj zásady pre ochranu domácich zvierat a voľne žijúcich živočíchov,“ hovorí Deutschová.