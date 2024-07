PSIE HOTELY: Záujem narastá, zvierací ombudsman však apeluje

Bratislava 25. júla (TASR) - Záujem o psie hotely narastá, dopyt stúpa najmä po denných škôlkach. Prípadov zanedbania starostlivosti zo strany zariadení je mnoho. TASR o tom informovala iniciatíva Zvierací ombudsman.



"Počas našej 13-ročnej praxe sme sa, žiaľ, stretli s mnohými prípadmi, kedy pobyt zanechal na zvieratách trvalé následky práve vinou majiteľa zariadenia. Napríklad psík prišiel o oko alebo zvieratá nemali dostatočný pohyb a boli celý čas svojho pobytu v klietkach, dokonca so zviazanými končatinami," uviedol Zvierací ombudsman.



V prípade, že zvieraťu ublížili, má fyzické následky či zavinili smrť a je preukázateľná vina zo strany zariadenia, má majiteľ právo podať trestné oznámenie. Okrem trestu sa môže dožadovať aj finančnej kompenzácie za veterinárnu starostlivosť a liečebné náklady, tvrdí iniciatíva. Považuje tiež za dôležité, aby ľudia nahlasovali prípady, kde majú podozrenie, že zariadenie nezabezpečuje potrebnú a dostatočnú starostlivosť zvereným zvieratám. Podnet môžu podať na regionálny orgán Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.



Priblížil, že na zriadenie hotela alebo škôlky pre zvieratá si stačí založiť živnosť, prenajať alebo vlastniť priestor a upraviť ho podľa požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva SR. Kontroly zariadení však podľa iniciatívy štát nevykonáva, pokiaľ niekto nenahlási podozrenie.



Zvierací ombudsman tiež apeluje na majiteľov zvierat, aby zvážili všetky riziká a správne vyhodnotili zdravotný stav svojho domáceho miláčika. Neodporúča využívať psie hotely alebo denné škôlky v prípade, že je pobyt pre zviera stresujúci a nepohodlný a nereaguje dobre na zmenu prostredia. Majiteľ by mal podľa iniciatívy vopred zvážiť aj správanie zvieraťa v interakcii s inými zvieratami.



"Overte si, či majú majiteľ a zamestnanci skúsenosť s prácou so zvieratami, prípadne majú vzdelanie v oblasti kynológie. Neodborné zaobchádzanie zo strany majiteľa môže mať nepriaznivé následky na zdravie a psychiku psa," odporúča ombudsman.



Je tiež podľa neho dobré overiť si skúsenosti a referencie iných majiteľov zvierat. Pri návšteve zariadenia si treba všímať, koľko zamestnancov sa stará o daný počet psov. "Jeden človek určite nie je schopný plnohodnotne zabezpečiť starostlivosť a venovať svoj čas napríklad 20 psom. Navštívte hotel osobne, ak je to možné," tvrdí iniciatíva s tým, že by majitelia mali skontrolovať aj prostredie, či je čisté, bezpečné a priateľské pre zvieratá.



Majitelia by sa mali informovať o tom, akú stravu poskytuje hotel pre zvieratá. Niektoré hotely ponúkajú špeciálnu stravu podľa potrieb zvieraťa alebo umožňujú priniesť vlastné jedlo. "Tiež sa uistite, že majú prístup k veterinárnej starostlivosti v prípade potreby, či je zaistená pravidelná dezinfekcia a čistenie priestorov," dodal Zvierací ombudsman.