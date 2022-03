Envirorezort: Slovensko doteraz prijalo stovky zvierat z Ukrajiny

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovensko doteraz prijalo stovky zvierat z Ukrajiny. Zvierací hotspot sa z hraničného priechodu Vyšné Nemecké presunul do veľkokapacitného centra pomoci v Michalovciach. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Zvierací hotspot poskytuje predovšetkým čipovanie, základné ošetrenie a materiálnu pomoc, ako vôdzky, prepravky, stravu pre zvieratá. "Väčšina zvierat, ktoré prejdú hotspotom, sú zdravé, očkované a majitelia s nimi pokračujú na ceste ďalej," deklaruje ministerstvo.



Doplnilo, že túlavé zvieratá, ktoré prejdú cez hranicu, sa odchytávajú a vyšetria na mieste. Následne v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou sa umiestnia do štátnych karanténnych staníc alebo útulkov.



V súčasnosti sa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké každý deň nachádzajú dvaja až štyria dobrovoľníci. "Od registrácie dobrovoľníkov, ktorú sme spustili 27. februára, sa nám prihlásilo na pomoc priamo vo veľkokapacitných centrách vyše 550 dobrovoľníkov," povedal štátny tajomník MŽP Juraj Smatana. Dobrovoľníkov naďalej koordinuje Zelená linka rezortu.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo online rezervačný systém ubytovania. V ponuke sú aj možnosti ubytovania s domácim zvieraťom. Envirorezort tiež poskytol ubytovacie kapacity pre takmer 300 utečencov.