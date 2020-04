Nerizikovým prehlásia pacienta s COVID-19 po opätovných testoch

Bratislava 14. apríla (TASR) – Všetci, ktorí už raz boli pozitívne testovaní na nový koronavírus, musia mať aspoň dva negatívne výsledky, aby ich prehlásili za nerizikových. Na dnešnej tlačovej konferencii na Úrade vlády SR to priblížila epidemiologička Mária Avdičová.



O chorých pacientov sa podľa jej slov starajú po celý čas najmä infektológovia, prepustia ich po ústupe klinických príznakov ochorenia. Následne ich dvakrát otestujú. "Aby človek, ktorý bol chorý, mal negatívne výsledky minimálne v odstupe 24 hodín, optimálne 48 hodín," vysvetlila.



Rovnaký postup sa využíva aj pri prepúšťaní z karantény. Infektológovia v spolupráci so všeobecnými lekármi sledujú zdravotný stav aj tých, ktorí sú v karanténe a neboli testovaní. "V prípade, že nemali 14 dní žiadne ťažkosti, tak sa vracajú do bežného života," vysvetlila Avdičová. Pokiaľ mali ťažkosti, tak ich otestujú a na základe výsledkov ich buď prepustia z karantény, alebo, ak sú testovaní pozitívne, ostanú karantenizovaní.