Erdogan odsúdil Bidenovo rozhodnutie uznať genocídu Arménov

Ankara 26. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok odsúdil rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena oficiálne uznať vyvražďovanie Arménov v období Osmanskej ríše za genocídu. Informovala o tom agentúra AFP.



Erdogan Bidenove vyjadrenia označil za "neopodstatnené, nespravodlivé" a škodiace vzťahom medzi USA a Tureckom.



Biden v sobotu naplnil svoj predvolebný prísľub, keď ako prvý prezident USA označil zavraždenie približne 1,5 milióna etnických Arménov v Osmanskej ríši v rokoch 1915-18 za genocídu.



"Sme presvedčení, že tieto vyjadrenia boli vo vyhlásení zahrnuté na základe nátlaku radikálnych arménskych skupín a protitureckých kruhov," povedal turecký prezident.



Biden by sa podľa Erdoganových vyjadrení mal "pozrieť do zrkadla", keď 100 rokov staré udalosti označuje za genocídu. "Takisto môžeme hovoriť o tom, čo sa stalo s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, černochmi a čo sa stalo vo Vietname," povedal.



Turecko odmieta používanie výrazu genocída pre udalosti zo zmienených rokov s argumentom, že pri nich zahynuli Turci aj Arméni. Ankara vyzvala na vytvorenie spoločnej historickej komisie, ktorá by sa touto otázkou zaoberala.