ÉRSEK: Ak voliči nenechajú svoje hlasy prepadnúť, Most do NRSR postúpi

Minirozhovor: Érsek o mimoriadnej schôdzi NR SR

-Prečo Most-Híd v prípade mimoriadnej schôdze parlamentu nepodporil koaličných partnerov?-

Nemyslíme si, že je vhodná chvíľa ísť s týmito vecami do Národnej rady desať dní pred voľbami. Nemá to svoju dôstojnosť. Nechcem brať dôchodcom, zaslúžia si peniaze, ale na to, aj na detské prídavky, bolo dosť času. Aj tak by platili až od roku 2021, takže to môže riešiť aj budúca vláda.

Je to smerované k voľbám a aj preto s tým má Most-Híd problém, je to 800 miliónov z rozpočtu a ten je zastropovaný uznesením vlády. A ja ako minister som bol proti a určite ani v Národnej rade neprednesiem návrh na zrušenie diaľničných známok. To by bol výpadok skoro 80 miliónov do rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti.



-Aký je váš postoj k zamietnutiu ratifikácie Istanbulského dohovoru?-

Nie je to treba. Máme dostatočné možnosti na to, aby sme prijali zákony na ochranu žien, ktoré súvisia s Istanbulským dohovorom. Tiež to netreba teraz riešiť. Treba si k tomu sadnúť s triezvou hlavou.

Program a kandidátna listina

Prvá desiatka na kandidátnej listine Mosta-Híd

1. Árpád Érsek, PaedDr., 61 r., minister, Šamorín

2. Béla Bugár, Ing., 61 r., podpredseda NR SR, Šamorín

3. László Sólymos, Ing., 51 r., minister, Bratislava

4. Ábel Ravasz, Mgr., 34 r., splnomocnenec vlády, Dunajská Streda

5. Tibor Bastrnák, MUDr., 55 r., poslanec NR SR, lekár, Komárno

6. Elemér Jakab, Mgr., 52 r., poslanec NR SR, Veľké Raškovce

7. Andrej Hrnčiar, Mgr. art., 46 r., podpredseda NR SR, Dolný Kalník

8. Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 59 r., podpredsedníčka BSK, Bratislava

9. Peter Krajňák, Mgr., 38 r., štátny tajomník ministerstva školstva, Prešov

10. Csaba Fehér, 43 r., historik, Komárno



Bratislava 18. februára (Teraz.sk) – Mostu-Híd chýba len pol kroka na to, aby v nadchádzajúcich parlamentných voľbách postúpil do Národnej rady (NR) SR, je však dôležité, aby sa menšinoví voliči hlasovania zúčastnili a svoje hlasy nenechali prepadnúť. V diskusii na Tablet.tv to povedal volebný líder Mosta-Híd, minister dopravy Árpád Érsek.Upozornil, že za posledných desať rokov v troch parlamentných voľbách prepadlo viac ako 300.000 hlasov maďarských voličov odovzdaných pre menšinové strany, ktoré sa napokon do parlamentu nedostali.Aj preto podľa neho Most-Híd úprimne chcel pred týmito voľbami prekonať spory so Stranou maďarskej komunity (SMK) a vytvoriť spolu s ňou a ďalšími menšími subjektami spoločnú volebnú stranu.poznamenal Érsek.Už vyrokovanú dohodu medzi stranami podľa neho predsedníctvo Mosta-Híd schválilo, odmietla ju však SMK.vyhlásil Érsek.Počas celej existencie Slovenskej republiky mala maďarská menšina v parlamente vždy zastúpenie v podobe politickej strany. Ak by sa to tentokrát nepodarilo, škodu podľa Érseka nedokážu nahradiť rôzne maďarské platformy v slovenských politických stranách.tvrdí Érsek.povedal s tým, že na kandidátnej listine Mosta-Híd dostali priestor aj zástupcovia. Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie, Rómskej iniciatívy Slovenska a strany Šanca. Zároveň upozornil, že nejde len o to, aby sa Most-Híd do parlamentu prebojoval, dôležité je aj to, s akými percentami.Volebným lídrom strany sa prekvapivo nestal predseda Béla Bugár, ale minister dopravy Árpád Érsek.tvrdí Érsek.Exministra životného prostredia László Sólymosa, ktorý sám odstúpil z funkcie na druhý deň potom, ako bol účastníkom pouličného incidentu, sa Érsek zastáva.povedal Érsek. Dodal, že sa nepamätá na slovenského politika, ktorý by v minulosti na podobný problém reagoval podobne rýchlym vyvodením zodpovednosti.Mostu-Híd sa v tomto volebnom období podarilo relatívne bez problémov presadiť viacero menšinových požiadaviek, ktoré boli predtým dlhodobo predmetom sporov. Jednou z nich bolo osadenie dvojjazyčných tabulí na železničných tabuliach obcí s menšinovým obyvateľstvom.tvrdí Érsek.konštatuje.pripomína.dodal.Mladí Mosta-Híd sa podľa neho zúčastnili aj protestu proti kotlebovcom v Rimavskej Sobote.povedal.Program Mosta-Híd podľa neho kontinuálne nadväzuje na ten, ktorý mali v roku 2016.povedal.naznačil.On sám ako minister dopravy sa podľa vlastných slov snažil čo najviac rozbehnúť výstavbu ciest.povedal.povedal.povedal.Kandidátnu listinu podľa Érseka pripravovali konsenzuálne, tak, aby na nej boli skúsení politici, mladá generácia, aj zástupcovia regiónov. Čo sa týka prípadných povolebných koaličných partnerov, Most-Híd podľa neho akceptoval podmienku strany Šanca, aby z nich vylúčil stranu Smer-SD.uzavrel Érsek.