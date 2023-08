ESA:Prvý štart rakety Ariane 6 znova odložili, poletí až na budúci rok

Paríž 8. augusta (TASR) - Prvý štart nosnej rakety Ariane 6 z programu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v utorok opätovne odložili. Odštartovať by mala až na budúci rok, oznámil v utorok generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher, podľa ktorého bude možné konkrétnejší dátum určiť až po ďalších testoch v septembri. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Štart rakety Ariane 6 pôvodne plánovali už na rok 2020, odvtedy ho však viackrát posunuli. Naposledy ESA predpokladala, že raketa vzlietne v poslednom štvrťroku 2023.



Ariane 6 je nástupcom staršieho modelu Ariane 5, ktorý je v prevádzke od roku 1996 a posledný raz ho vyslali do vesmíru začiatkom júla. Nový model je určený na vynášanie satelitov do vesmíru pre komerčných aj štátnych zákazníkov a podľa DPA je aj výrazne lacnejší v porovnaní s jeho predchodcom.



Od júlového štartu Ariane 5 nemá ESA vlastné rakety na vynášanie väčších satelitov do vesmíru a odklad štartu nového modelu Ariane 6 tento stav ešte predĺži, dodáva DPA.



Menšia nosná raketa Vega C taktiež nie je v prevádzke, odkedy sa v decembri minulého roka zrútila dve a pol minúty po svojom prvom komerčnom štarte.