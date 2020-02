EÚ podporí návrat Európanov z lode zasiahnutej koronavírusom

Brusel 19. februára (TASR) - Európska komisia v stredu oznámila, že EÚ bude spolufinancovať repatriáciu občanov krajín EÚ, ktorí sa nachádzajú na výletnej lodi Diamond Princess zakotvenej v japonskej Jokohame, kde prešli zdravotnou kontrolou v súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2.



Letecké presuny zabezpečí Taliansko, ktoré akciu zmobilizovalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (rescEU).



"Vypuknutie tejto epidémie je plné ľudských drám. Nesmieme na ľudí zabudnúť medzi všetkými tými číslami a štatistikami," uviedol eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá.



Komisár sa poďakoval talianskym orgánom a všetkým letovým posádkam a personálu za ochotu pomôcť pri bezpečnom návrate občanov EÚ. A dodal, že Únia je aj naďalej v nepretržitom kontakte so všetkými svojimi členskými štátmi, ako aj s Čínou.



Lenarčič v tejto súvislosti upozornil, že už v najbližších dňoch EÚ odošle do Číny ďalšie dôležité dodávky zdravotnej pomoci.



Výletná loď Diamond Princess bola zakotvená v Jokohame kvôli karanténe od začiatku februára po tom, ako u niektorých cestujúcich boli potvrdené pozitívne testy na SARS-CoV-2.



Taliansky lekársky tím vykoná vlastné zdravotné prehliadky a povolí vstup na palubu lietadiel len tým občanom EÚ, ktorí budú mať negatívne testy na vírus SARS-CoV-2 a ktorí nevykazujú žiadne príznaky choroby. Konečný počet a štátna príslušnosť repatriovaných osôb budú preto známe až v najbližších dňoch. Všetky prevezené osoby absolvujú po príchode do Európy ďalšie karanténne obdobie.



Mechanizmus rescEU doteraz umožnil repatriáciu viac ako 400 občanov EÚ z Číny vďaka letom organizovaných Francúzskom a Nemeckom.









spravodajca TASR Jaromír Novak