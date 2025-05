EÚ ratifikovala dohodu OSN o ochrane otvoreného mora

Brusel 29. mája (TASR) - Európska únia a šesť jej členských štátov v stredu ratifikovali Dohovor OSN o ochrane otvoreného mora. Medzinárodná dohoda sa tak priblížila k svojmu vstupu do platnosti, no naďalej zaostáva za potrebným počtom ratifikácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ratifikácia textu dohody, ktorá bola po rokoch rozhovorov prijatá v júni 2023, predstavuje „historický krok k ochrane svetových oceánov a zachovaniu krehkej rovnováhy ekosystému našej planéty“, uviedol eurokomisár pre oceány Kostas Kadis.



Cyprus, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Portugalsko a Slovinsko spolu s EÚ predložili svoje ratifikačné dokumenty OSN, informovala európska misia pri OSN vo vyhlásení. Francúzsko a Španielsko tak už urobili na začiatku tohto roka.



Celkovo je zmluva doteraz ratifikovaná 29 krajinami, čo je stále výrazne menej než požadovaných 60 na to, aby vstúpila do platnosti.



Koalícia mimovládnych organizácií High Seas Alliance označila tieto ratifikácie za významný krok vpred. Upozornila, že podporovatelia zmluvy „musia zvýšiť politický tlak, aby sa dosiahlo 60 ratifikácií“.



Oblasť nazývaná otvorené more, známa aj ako medzinárodné vody, sa podľa Dohovoru OSN o morskom práve začína na hranici výlučných ekonomických zón jednotlivých krajín. Otvorené more nepatrí žiadnej krajine a všetky v ňom majú právo na rybolov, lodnú dopravu a výskum, napísala stanica BBC. Dohoda okrem iného počíta so zriadením morských chránených oblastí, kde by mohli byť obmedzené niektoré činnosti, ako je rybolov či ťažba.