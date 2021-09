Nadšenci vedy sa môžu Európskej noci výskumníkov zúčastniť online

Bratislava 24. septembra (TASR) – Európska noc výskumníkov sa počas piatka bude konať online. Nadšenci vedy sa môžu tešiť na diskusie, prednášky, experimenty, ale aj možnosť zapojiť sa do workshopov s vedcami. Podujatie sa koná od 9.00 do 21.00 h, uvádza sa na webe podujatia.



Najväčšie vedecko-popularizačné podujatie Európska noc výskumníkov pokračuje vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu aj tento rok v online prostredí. "Veríme, že už budúci rok opäť privítame desiatky tisíc návštevníkov v tradičných miestach konania tak, aby naši návštevníci vedu nielen videli, ale mohli si aj vyskúšať experimenty s vedcami na mieste," povedal Daniel Straka, riaditeľ občianskeho združenia Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové organizácie (SOVVA).



Program pre deti a nadšencov vedy sa začne ráno na stránke www.nocvyskumnikov.sk pokusmi Andrei Ševčovičovej a Lucie Mentelovej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o modelových organizmoch v genetike. "Ráno odštartujeme dvomi zaujímavými prednáškami z prírodných vied – genetika, geometria a botanika," priblížila program Martina Šinková, projektová manažérka SOVVA. Pred obednou prestávkou si diváci budú môcť vyskúšať pokusy z vecí dostupných v bežnej domácnosti. Okrem diskusií čakajú záujemcov aj ďalšie prednášky o neurónových sieťach, zrode mayskej civilizácie či odpovede na otázku, prečo ľudia dôverujú nepodloženým informáciám.



Poobedná časť programu bude pretkaná i krátkymi rozhovormi o zdraví, ktoré upozornia na zaujímavosti či málo diskutované zdravotné témy. Po skončení priameho prenosu bude program dostupný na pozretie na sociálnych sieťach Noci výskumníkov.



Organizátori v rámci aktivity Vedecký kuriér rozdistribuovali viac ako 600 vedeckých boxov na viac ako 500 škôl po celom Slovensku. S nimi si budú môcť žiaci na školách vyskúšať zaujímavé pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku.



Mottom 15. ročníka podujatia je "Vyskúšaj to! Je to veda.". Cieľom je divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.