Európska centrálna banka nemá dôvod spomaliť nákupy dlhopisov

Frankfurt nad Mohanom/Tokio 26. mája (TASR) - Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta nevidí dôvod na spomalenie tempa nákupu dlhopisov.



Podľa Panettu nič nesignalizuje trvalé inflačné tlaky, ktoré by ECB umožnili znížiť núdzové nákupy dlhopisov. "Len trvalé zvýšenie inflačných tlakov, ktoré by sa odrazilo v rastovom inflačnom trende a ktoré by zvyšovalo infláciu a inflačné očakávania v súlade s naším cieľom, by mohlo odôvodniť obmedzenie našich nákupov," povedal Panetta v rozhovore pre japonský denník Nikkei.



Marcové prognózy ECB nepočítajú s takýmto vývojom. "A odvtedy sme nevideli zmeny podmienok financovania alebo ekonomických vyhliadok, ktoré by mohli posunúť trajektóriu inflácie nahor," doplnil.



Panetta dodal, že aktuálny rast eura nie je v tomto prostredí ničím prekvapivý. Prípadné dlhodobejšie výrazné posilnenie sa spoločnej meny by mohlo oslabiť inflačné tlaky.