Excentrický strýko, pirátska kráľovná a stáda oviec
...alebo ako sa z najtichšieho chlapca v triede stal bankový lupič.
Autor OTS
Bratislava 19. mája (OTS) - Írsky autor David O'Doherty prináša deťom výdatnú dávku absurdného humoru, nečakaných zvratov a letného dobrodružstva. Jeho najnovšia kniha Leto, keď som vylúpil banku zavedie čitateľov na odľahlý írsky ostrov, kde sa medzi dažďom, ovcami a rodinnými problémami rodí plán na najnezvyčajnejšiu lúpež široko-ďaleko.
Hlavný hrdina Rex prežíva náročné obdobie. Jeho rodičia sa rozvádzajú a namiesto vysnívaných prázdnin musí tráviť leto na upršanom ostrove obklopený nekonečnými stádami oviec. Zdá sa, že horšie to už byť nemôže. Všetko sa však zmení, keď sa do hry zapojí jeho excentrický strýko Derm – muž s veľkými nápadmi a ešte väčšími problémami.
Derm totiž pripravuje svoj najodvážnejší plán: chce vylúpiť ostrovnú mobilnú banku. Nie však pre vlastné obohatenie. Inšpirovaný legendárnou írskou pirátskou kráľovnou Grace O'Malleyovou chce získať peniaze na záchranu Starej stanice pobrežnej stráže, ktorá slúži ako asistované bývanie pre miestnych obyvateľov. Aby jeho plán vyšiel, potrebuje pomoc svojho synovca Rexa.
Nová kniha Davida O'Dohertyho prináša všetko, čo deti milujú – šialené situácie, originálne postavy, pohotovostný humor a dobrodružstvo, ktoré sa vymyká všetkým pravidlám. Popri zábave však citlivo otvára aj témy rodiny, neistoty a hľadania vlastného miesta vo svete.
Kniha je určená deťom od 10 rokov, ale zamiluje si ju každý, kto obľubuje inteligentný humor, bláznivé príbehy a hrdinov, ktorí sa neboja postaviť chaosu – aj keď pritom musia utekať pred ovcami alebo plánovať lúpež.
Knihu do slovenčiny preložila Michaela Hajduková.
David O'Doherty (1975) je írsky spisovateľ, komik a autor úspešných detských kníh. Je známy svojím osobitým humorom, originálnym štýlom rozprávania a schopnosťou vytvárať príbehy, ktoré si získavajú deti aj dospelých po celom svete. Za svoj humor získal viacero medzinárodných ocenení, vrátane ceny najlepšieho medzinárodného komika na Sydney Comedy Festival. Jeho otec je známy jazzový klavirista Jim Doherty.
O autorovi
