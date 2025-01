EXKLUZÍVNY ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

Spisovateľ Peter Jaroš v roku 1963, keď literárne debutoval Foto: rodinný archív P. Jaroša

Spisovateľ Peter Jaroš s režisérom Pacha Martinom Ťapákom v roku 1973. Foto: rodinný archív P. Jaroša

Spisovateľ Peter Jaroš so španielskym prekladom románu Tisícročná včela, január 2025. Foto: archív autora

Manželia Jarošovci s režisérom Jurajom Jakubiskom v roku 2018. Foto: rodinný archív P. Jaroša

Peter Jaroš na filmovom festivale v Benátkach spolu s Jurajom Jakubiskom, Štefanom Kvietikom, Evou Jakoubkovou a Jozefom Paštékom v roku 1983. Foto: rodinný archív P. Jaroša

Spisovateľ Peter Jaroš s manželkou Zuzanou, január 2025. Foto: archív autora

V Hybiach je veľa vtipkárov, ktorí si humorom pomáhali prekonávať životné peripetie, životné úskalia. Keď som pôsobil na Kolibe, pracovalo tam veľa kamarátov z Terchovej a keď sme si vypili, tak nám - Liptákom nadávali, že sme im v Liptovskom Mikuláši popravili Jánošíka. No, a keďže my sme zbojníka na Liptove, ani v Hybiach nemali, povedal som im, že si nejakého vymyslím. Tak sa zrodil Pacho, hybský zbojník. Pre mojich rodákov to bolo také zadosťučinenie.-Je to Haškov Dobrý vojak Švejk.-