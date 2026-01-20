Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026
Exministerku Gabrielu M. mali obviniť, polícia to zatiaľ nepotvrdila

Na snímke Gabriela M. Foto: TASR Jaroslav Novák

Gabrielu M. obviniť pred niekoľkými dňami spolu s ďalšou osobou.

Bratislava 20. januára (TASR) - Polícia zatiaľ nepotvrdila ani nevyvrátila informáciu o obvinení bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely M., ktorú v utorok zverejnil portál Aktuality.sk. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lukáš Pecek pre TASR uviedol, že v súčasnosti polícia naďalej vedie trestné stíhanie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

„Zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ uviedol Pecek.

Podľa portálu Aktuality.sk mali Gabrielu M. obviniť pred niekoľkými dňami spolu s ďalšou osobou.
.

