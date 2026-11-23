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Experti potvrdili dôkaz Riemannovej hypotézy matematika L. Alpögeho
Komunity vývojárov a matematikov Lean FRO a Iniciatíva Mathlib oznámili, že overili a verifikovali dôkaz Riemannovej hypotézy, ktorý 20. novembra zverejnil matematik Levent Alpöge.
Autor TASR
Washington 23. novembra (TASR) - Komunity vývojárov a matematikov Lean FRO a Iniciatíva Mathlib oznámili, že overili a verifikovali dôkaz Riemannovej hypotézy, ktorý 20. novembra zverejnil matematik Levent Alpöge. „Sme plne presvedčení o správnosti Alpögeho dôkazu Riemannovej hypotézy a blahoželáme mu k tomuto úspechu,“ uvádza sa vo vyhlásení. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Levent Alpöge pôsobí v spoločnosti Anthropic a s pomocou firemného nástroja umelej inteligencie Claude vyriešil jeden zo „svätých grálov“ matematiky. Riešenie publikoval ako knižnicu v jazyku Lean, ktorá obsahuje 17 miliónov riadkov kódu, namiesto klasickej vedeckej práce s podrobným matematickým dôkazom. Alpöge vo svojom vyhlásení výslovne píše, že umelá inteligencia v závere práce výrazne prekonala jeho vlastné schopnosti. Jazyk Lean umožňuje zapisovať matematické výroky a dôkazy vo forme overiteľnej počítačom.
Komunity expertov potvrdili, že vyhlásenie Riemannovej hypotézy je správne, Alpögeho knižnica sa kompiluje správne, kód dokazuje správnosť tvrdenia a dôkaz v Lean je platný. Desiatky účastníkov nezávisle zostavili knižnicu bez chýb a získali rovnaký súbor s dôkazom.
Následne bol dôkaz testovaný pomocou niekoľkých programov, vrátane nezávislých nástrojov napísaných v rôznych programovacích jazykoch. Testy boli vykonané na stiahnutom dôkaze, aby sa vylúčil akýkoľvek možný škodlivý kód v zdrojových súboroch.
Alpöge pripomenul, že jeho dôkaz je stále extrémne dlhý a má v úmysle sa doňho ponoriť hlbšie a podrobne predstaviť svoje myšlienky. Jeho metóda by údajne mohla vyriešiť aj zovšeobecnenú Riemannovu hypotézu (GRH)
Riemannova hypotéza bola sformulovaná v roku 1859 pre rozloženie prvočísel (čísel deliteľných jednotkou a samými sebou) v rade smerujúcom k nekonečnu. Clayov matematický inštitút ju zaradil v roku 2000 medzi sedem Millennium Prize Problems a za vyriešenie každého vypísal odmenu jeden milión dolárov.
Spoločnosť OpenAI v septembri oznámila, že jej technológia zohrala kľúčovú úlohu pri podobnom prelomovom objave pre Navierove-Stokesove rovnice a prúdenie tekutín v trojrozmernom priestore - za určitých podmienok je možná matematická singularita, keď rýchlosť prúdenia narastie v konečnom čase bez obmedzenia.
Lean FRO je skratka pre neziskovú Organizáciu zameranú na (jazyk) Lean. Vznikla v roku 2023 pre zlepšovanie systémov kontroly dôkazov, automatizácie a dokumentácie.
Iniciatíva Mathlib v rámci organizácie Renaissance Philanthropy podporuje vývoj otvorenej knižnice matematických definícií, teorém a dôkazov napísaných v jazyku Lean. Pomáha komunite overovať nové materiály a rozvíjať infraštruktúru a dokumentáciu.
Levent Alpöge pôsobí v spoločnosti Anthropic a s pomocou firemného nástroja umelej inteligencie Claude vyriešil jeden zo „svätých grálov“ matematiky. Riešenie publikoval ako knižnicu v jazyku Lean, ktorá obsahuje 17 miliónov riadkov kódu, namiesto klasickej vedeckej práce s podrobným matematickým dôkazom. Alpöge vo svojom vyhlásení výslovne píše, že umelá inteligencia v závere práce výrazne prekonala jeho vlastné schopnosti. Jazyk Lean umožňuje zapisovať matematické výroky a dôkazy vo forme overiteľnej počítačom.
Komunity expertov potvrdili, že vyhlásenie Riemannovej hypotézy je správne, Alpögeho knižnica sa kompiluje správne, kód dokazuje správnosť tvrdenia a dôkaz v Lean je platný. Desiatky účastníkov nezávisle zostavili knižnicu bez chýb a získali rovnaký súbor s dôkazom.
Následne bol dôkaz testovaný pomocou niekoľkých programov, vrátane nezávislých nástrojov napísaných v rôznych programovacích jazykoch. Testy boli vykonané na stiahnutom dôkaze, aby sa vylúčil akýkoľvek možný škodlivý kód v zdrojových súboroch.
Alpöge pripomenul, že jeho dôkaz je stále extrémne dlhý a má v úmysle sa doňho ponoriť hlbšie a podrobne predstaviť svoje myšlienky. Jeho metóda by údajne mohla vyriešiť aj zovšeobecnenú Riemannovu hypotézu (GRH)
Riemannova hypotéza bola sformulovaná v roku 1859 pre rozloženie prvočísel (čísel deliteľných jednotkou a samými sebou) v rade smerujúcom k nekonečnu. Clayov matematický inštitút ju zaradil v roku 2000 medzi sedem Millennium Prize Problems a za vyriešenie každého vypísal odmenu jeden milión dolárov.
Spoločnosť OpenAI v septembri oznámila, že jej technológia zohrala kľúčovú úlohu pri podobnom prelomovom objave pre Navierove-Stokesove rovnice a prúdenie tekutín v trojrozmernom priestore - za určitých podmienok je možná matematická singularita, keď rýchlosť prúdenia narastie v konečnom čase bez obmedzenia.
Lean FRO je skratka pre neziskovú Organizáciu zameranú na (jazyk) Lean. Vznikla v roku 2023 pre zlepšovanie systémov kontroly dôkazov, automatizácie a dokumentácie.
Iniciatíva Mathlib v rámci organizácie Renaissance Philanthropy podporuje vývoj otvorenej knižnice matematických definícií, teorém a dôkazov napísaných v jazyku Lean. Pomáha komunite overovať nové materiály a rozvíjať infraštruktúru a dokumentáciu.